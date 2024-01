Opositor russo Vladimir Kara-Murza desapareceu da prisão siberiana onde estava

O preso político russo Vladimir Kara-Murza Jr. desapareceu da prisão siberiana onde estava a cumprir uma sentença de 25 anos, informaram os seus apoiantes.

Kara-Murza, de 42 anos, estava em uma prisão na região Omsk, mas uma carta que foi enviada pelo ativista e jornalista Alexander Podrabinek foi devolvida com a nota de que Kara-Murza já lá não estava, escreveu Podrabinek no Facebook.

Um advogado de Kara-Murza, Vadim Prokhorov, disse que outro advogado que o tinha tentado visitar recebeu a informação de que ele já não estava na prisão, segundo o canal noticioso Agentstvo, da Telegram.

As transferências no sistema prisional russo estão envolvidas em segredo e os detidos podem desaparecer durante semanas.

Apoiantes do oposicionista russo mais conhecido, Alexei Navalny, ficaram alarmados em dezembro quando o seu paradeiro ficou desconhecido.

Navalny, que cumpre uma pena de 19 anos, reapareceu em uma colónia penal acima do Círculo Polar Ártico. Antes estava em Vladimir, uma região na Rússia central, em uma prisão a 230 quilómetros de Moscovo.

Kara-Murza foi detido em 2022 e sentenciado a 25 anos, sob acusações baseadas no discurso que proferiu na Câmara dos Representantes do Estado do Arizona, quando denunciou a invasão da Ucrânia pelas tropas da Federação Russa.

O ativista político e jornalista, que já sobreviveu a duas tentativas de envenenamento que atribuiu aos dirigentes russos, classificou as acusações de que foi alvo como um castigo por ter enfrentado o presidente russo, Vladimir Putin, e equiparou o seu julgamento aos realizados durante o tempo de Estaline.

Sob Putin, as ações para neutralizar a oposição e abafar as críticas intensificaram-se depois do início da invasão da Ucrânia, incluindo a aprovação de uma lei que criminaliza relatos considerados difamatórios dos militares russos.