Consulta pública do novo aeroporto com mais de 1.600 entradas

A consulta pública ao relatório preliminar da comissão técnica independente (CTI) responsável pela avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto, que apontou Alcochete e Vendas Novas como as duas opções viáveis, recebeu mais de 1.600 entradas, segundo um comunicado.

"Foram recebidas, através do portal www.aeroparticipa.pt, 1.669 novas entradas, 78 opiniões, 1.141 argumentos e 137 comentários. Foram ainda recebidos 58 contributos, por e-mail, com envio de pareceres", destacou.

Segundo a mesma nota, a comissão técnica independente, "avaliando a racionalidade, o mérito, a oportunidade e a pertinência técnica de cada um dos muitos contributos recebidos, elaborará o Relatório Final de Opções Estratégicas para o Aumento da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, concluindo assim o mandato que lhe foi designado".

Para Maria do Rosário Partidário, coordenadora-geral da CTI, "este processo representou mais uma oportunidade para todos os cidadãos e entidades interessadas terem voz num processo de enorme importância estratégica para o país".

"Tivemos a preocupação de ouvir a sociedade civil, especialistas, promotores, defensores de diferentes opções estratégicas e um conjunto alargado de organizações e movimentos, e agora vamos analisar todos e cada um dos contributos recebidos e sobre eles fazer a devida ponderação", destacou, citada na mesma nota, indicando que o relatório ambiental "será revisto e melhorado com os esclarecimentos e contributos recebidos sempre que os mesmos se justifiquem à luz dos princípios que ponderaram à avaliação estratégica ao longo de todo o processo".

O período de consulta pública do relatório preliminar da comissão técnica independente (CTI) responsável pela avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto, que apontou Alcochete e Vendas Novas como as duas opções viáveis, terminou na sexta-feira.

A CTI responsável pela avaliação estratégica ambiental para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa apresentou, em 05 de dezembro, o relatório preliminar, que servirá de base para a decisão do Governo sobre o novo aeroporto.

A comissão considerou que, das nove opções em estudo, Alcochete é a que apresenta mais vantagem, com uma primeira fase em modelo dual com o Aeroporto Humberto Delgado, passando depois para uma infraestrutura única na margem sul do rio Tejo.

Foi também considerada viável a opção de Vendas Novas, nos mesmos moldes, isto é, primeiro em modelo dual, passando depois para aeroporto único.