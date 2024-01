A notícia que faz manchete na edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO de Notícias da Madeira revala que no ano passado houve mais 1.600 cirurgias no SESARAM. Este foi o valor mais elevado de produção cirúrgica dos últimos seis anos no Hospital do Funchal.

A par disso, na primeira entrevista como presidente do Serviço Regional de Saúde, Herberto Jesus sublinha que o envelhecimento da população está a sobrecarregar o sistema e que há 30% de falsas urgências.

Acompanhada de uma foto da tempestade em toda a largura da página adiantamos que as ‘renováveis’ contribuíram para mais de metade da energia. Mau tempo impulsionou a produção eólica e hídrica durante o dia de ontem e a Empresa de Electricidade da Madeira conta investir mais 6,6 milhões nas hidroeléctricas. Saiba, ainda que a depressão ‘Irene’ provocou 17 ocorrências na Região e que os avisos meteorológicos acertaram mais no vento do que na chuva.

- Dérbi salgado à vista. Marítimo e Nacional, que medem forças no próximo domingo, já empataram por 20 vezes. Hoje recordamos os jogos mais disputados.

- ‘Caçado’ burlão com anúncios de vendas na Internet. Arguido que já foi condenado 13 vezes em tribunais de todo o país fica agora preso em casa.

- PSP já deteve suspeito de assalto à mão armada em banco.

