"Interesses que não o bem-estar das populações" guiaram as acções, aponta o Chega

Ainda no período antes da ordem do dia, o deputado do Chega lembrou que, durante muito tempo, "interesses" que não o bem-estar da população guiaram as acções de muitos políticos. Celestino Sebastião chamou a si e ao seu partido a defesa dos interesses dos madeirenses e dos porto-santenses.

Em outra intervenção, a parlamentar Ana Crisitina Monteiro lembrou a importância dos emigrantes para o desenvolvimento da Região e pediu mais apoios para aqueles que chegam à Madeira.