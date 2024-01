ViaExpresso alerta para condicionamentos na VE 2

Nos dias 25 e 26 de Janeiro, das 9h30 às 17h00, será efectuada pelos rocheiros da Direcção Regional das Estradas a limpeza e saneamento da encosta sobranceira da VE 2 entre os quilómetros 7.6 e 8.2, motivando o condicionamento/encerramento de todo o tipo de circulação automóvel e apeada no troço compreendido entre o quilómetro 7.4, entroncamento Oeste do Seixal, e o quilómetro 10.9, emboquilhamento Oeste do túnel da Fajã das Contreitas, alerta a ViaExpresso.

Os encerramentos ocorrerão por períodos de 30 minutos e de forma alternada com a abertura do troço.

O condicionamento estará devidamente sinalizado.