Novos pedidos de asilo na UE sobem 17% em outubro com turcos em segundo lugar

O número homólogo de novos pedidos de asilo apresentados na União Europeia (UE) aumentou 17% em outubro de 2023 para os 114.830, com a Turquia a ultrapassar o Afeganistão no segundo lugar, divulga o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, o maior número de novos pedidos de asilo continuou a ser apresentado por pessoas oriundas da Síria (24.330), seguindo-se da Turquia (15.630), que pela primeira vez ultrapassaram as do Afeganistão (9.900), da Venezuela (5.070) e da Colômbia (4.835).

A Alemanha (34.000) a Itália (14.950), a França (14.900) e a Espanha (12.505) mantém-se como os países que mais pedidos de asilo recebem, totalizando 66% dos recebidos em outubro na UE.

Foram também apresentados em outubro 5.040 pedidos por menores não acompanhados, principalmente sírios (1.975) e afegãos (1.150).