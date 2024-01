Trânsito de navios pelo Canal do Suez baixou 30% em janeiro

A navegação de navios comerciais pelo Canal de Suez, que liga os mares Vermelho e Mediterrâneo, diminuiu 30% em janeiro, devido aos ataques cruzados entre os rebeldes houthis iemenitas e os EUA.

O chefe da Autoridade do Canal do Suez, o almirante Osama Rabie, em declarações a televisões egípcias, acrescentou que na primeira quinzena do mês a tonelagem e as receitas baixaram 41%.

A queda acentuou-se depois de EUA e Reino Unido terem começado a bombardear as posições houthis no Iémen, na madrugada de sexta-feira.

A alternativa Cabo da Boa Esperança aumenta os custos do transporte e a sua duração temporal, entre 10 a 12 dias.

Rabie insistiu que o Canal do Suez é "a rota mais segura, rápida e económica, quando comparada com a do Cabo da Boa Esperança".

O Egito recebe cerca de oito mil milhões de dólares por ano das travessias do Canal do Suez, pelo que os seus dirigentes começaram uma campanha para convencer as transportadoras marítimas a regressarem a esta rota, dada a grave crise económica que o país está a viver, marcada pela falta de divisas.