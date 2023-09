A chave vencedora do sorteio (076/2023) do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 3 - 23 - 24 - 34 e 35 e pelas estrelas 5 e 8. Já o código do M1lhão é o seguinte: MTD 10117.

Em jogo está um jackpot de 29 milhões de euros, isto depois de na última terça-feira ninguém ter levado para casa o primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros.