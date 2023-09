Avião militar despenha-se ao aterrar em Mali

Um avião militar despenhou-se hoje de manhã ao aterrar em Gao, no norte do Mali, segundo várias fontes, que só confirmaram tratar-se de um Iliuchin 76 (IL-76), de fabrico russo.

"As causas ainda não são conhecidas", disse uma fonte aeroportuária local, que afirmou desconhecer quantas pessoas seguiam na aeronave militar e a quem pertence o avião.

Como tal, desconhece-se a existência de vítimas.

Um porta-voz do exército alemão, ainda presente em Gao no âmbito da missão das Nações Unidas no Mali (Minusma), confirmou à AFP a queda do avião durante a manhã.

"De acordo com as informações de que dispomos atualmente, o avião deve ter ultrapassado a pista", disse, acrescentando que não se tratava de um avião do exército alemão.

"Era um avião IL-76 (de fabrico russo), que é utilizado não só pelos russos, mas também pelas forças malianas e muitas outras", acrescentou.

O aeroporto militar de Gao é utilizado pelo exército maliano, pelos seus parceiros russos e pela Minusma.

A junta no poder do Mali afastou a força anti-jihadista francesa em 2022 e a força da ONU em 2023, para se virar para a Rússia, militar e politicamente. A restauração da soberania é um dos seus objetivos.

O acidente ocorreu num contexto de tensões crescentes entre os diferentes atores armados da região e o exército maliano.

Desde agosto, as regiões de Timbuktu e Gao têm sido palco de uma série de ataques contra posições do exército e civis.

O exército e os grupos armados lutam pelo controlo do território, numa altura em que a Minusma se prepara para retirar do país.