Bruxelas revê em alta crescimento do PIB francês para 1,0% em 2023

A Comissão Europeia reviu hoje em alta as previsões de crescimento da economia de França para este ano (1,0%), melhorando nas previsões económicas de verão a estimativa de 0,5% divulgada na primavera.

"Graças a uma forte recuperação no segundo trimestre deste ano, espera-se que o crescimento económico atinja 1,0% em 2023".

Já para o próximo ano, o executivo comunitário antevê um crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) francês, um abrandamento face aos 1,4% estimados nas previsões económicas da primavera, em maio.

Bruxelas prevê ainda que a inflação em França, se fixe nos 5,6% em 2023 e abrande para os 2,7% em 2024, face aos 5,5% e 2,5% avançados em maio.

O exercício de previsões macroeconómicas hoje divulgado abrange apenas as maiores seis economias da União Europeia (UE), sendo que os Países Baixos e a Polónia deverão ver os seus PIB crescerem 0,5% este ano e, respetivamente, 1,0% e 2,7% no próximo.

Nestes dois Estados-membros, a inflação devera fixar-se em 4,7% e 11,4% em 2023, antes de recuar para 3,0% nos Países Baixos e 6,1% na Polónia.

Bruxelas divulgou hoje as previsões económicas do verão em que piora para 0,8% as expectativas de crescimento do PIB da UE e zona euro, em 2023, apontando para um crescimento de 1,3% e 1,4%, respetivamente, em 2024.