Líder norte-coreano parte de comboio para encontro com Putin

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, partiu hoje de comboio para a Rússia, onde deverá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, numa tentativa de estreitar as relações bilaterais dos países, avançaram fontes do Governo sul-coreano.

"Os serviços secretos acreditam que o comboio já partiu e dirige-se para a cidade de Vladivostok", afirmaram as mesmas fontes à agência de notícias Yonhap, citada pela EuropaPress.

As autoridades norte-coreanas ainda não se pronunciaram sobre a viagem de Kim.

O jornal norte-americano The New York Times tinha anunciado anteriormente que Kim planeava fazer esta viagem, que pode durar cerca de 20 horas, a bordo de um comboio blindado especial.

Kim e Putin deverão discutir a possibilidade de a Rússia comprar armas à Coreia do Norte para usar na guerra da Ucrânia.

A confirmar-se, a visita será a primeira de Kim à Rússia nos últimos quatro anos e meio e a sua primeira saída do país desde o início da pandemia de Covid-19.

Pyongyang tem tentado impulsionar as suas relações com a Rússia à medida que a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão aumentam a sua colaboração em segurança e defesa.