Novo bombardeamento maciço com 'drones' em Kiev

A Ucrânia sofreu hoje mais um bombardeamento maciço com 'drones' na região e na capital Kiev, que provocaram ferimentos em pelo menos quatro pessoas e vários danos.

O chefe da Administração Militar da cidade de Kiev, Sergei Popko, referiu no Telegram que os 'drones' foram lançados contra a capital em grupos e a partir de diferentes direções.

O ataque de cerca de trinta veículos aéreos não tripulados provocou a queda de fragmentos em vários bairros de Kiev, danificou um apartamento num edifício, automóveis, linhas elétricas e estradas.

O Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klichko, informou que uma pessoa ficou ferida.

Por sua vez, o chefe da Administração Militar da Região de Kiev indica que se registaram quatro feridos na província, bem como danos em mais de uma centena de casas, sete edifícios, uma escola e um jardim-de-infância, um hospital e várias empresas.

Apesar dos constantes bombardeamentos russos na Ucrânia, as autoridades estão determinadas a continuar a luta para reconquistar os territórios ocupados no Leste e no Sul do país, afirmando que vão continuar a contraofensiva naquelas regiões no outono, quando as condições climatéricas adversas dificultam o avanço das tropas.

"As hostilidades vão continuar, de uma forma ou de outra. É mais difícil lutar ao frio, à chuva e à lama. As hostilidades vão continuar. A contraofensiva vai continuar", disse o chefe dos serviços secretos militares ucranianos (GUR), Kirilo Budanov, na conferência de estratégia europeia em alta.