Moscovo e Kiev voltam a trocar ataques de drones

A Rússia afirmou ter abatido hoje de madrugada três drones ucranianos que tentavam atacar Moscovo e a região fronteiriça de Rostov, enquanto a Ucrânia disse ter registado um novo ataque contra uma infraestrutura portuária na região de Odessa.

O chefe da Administração Militar da região de Odessa, Oleg Kiper, disse que a força aérea ucraniana conseguiu abater 25 dos 33 drones Shahed, fabricados pelo Irão, lançados pela Rússia durante a madrugada contra as regiões de Odessa (sul) e Sumi (nordeste).

Oleg Kiper sublinhou que "este é já o quarto ataque nos últimos cinco dias contra o distrito de Izmail", em Odessa, onde estão instalados os portos fluviais ucranianos do Danúbio a que a Ucrânia tem recorrido para exportar cereais.

O ataque que durou três horas causou "danos na infraestrutura civil e portuária em várias áreas, [incluindo] um silo e um edifício administrativo", com uma pessoa a sofrer ferimentos leves, disse Kiper, na plataforma de mensagens Telegram.

Nas últimas semanas, as forças russas intensificaram os bombardeamentos nas zonas portuárias na província ucraniana de Odessa, com ataques às cidades de Izmail e Reni.

Já o Ministério da Defesa russo indicou que por volta da meia-noite (22:00 de quarta-feira em Lisboa) "foi interrompida uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com três veículos aéreos não tripulados contra objetos no território da Federação Russa".

Num comunicado, o ministério explicou que os sistemas de defesa aérea destruíram três drones ucranianos, dois deles sobre Rostov, que faz fronteira com as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, e um sobre o distrito de Ramensky, na província de Moscovo.

O governador de Rostov disse que pelo menos uma pessoa ficou ferida depois dos destroços de um dos dois drones abatidos pelas defesas aéreas da Rússia terem caído na cidade de Rostov-on-Don.

Numa mensagem publicada no Telegram, Vasili Golubev explicou que as defesas aéreas foram ativadas por volta das 03:00 (01:00 em Lisboa), abatendo dois veículos aéreos não tripulados.

Um dos drones caiu na zona oeste dos subúrbios de Rostov-on-Don, enquanto o segundo caiu no centro da cidade, ferindo uma pessoa, que se recusou a ser hospitalizada, e danificando vários veículos e as fachadas de três edifícios, garantiu Golubev.

Pelo contrário, a agência de notícias holandesa BNO News garantiu que o segundo drone foi abatido perto de instalações militares estratégicas para a defesa do sul da Rússia.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), a BNO News publicou imagens de vídeo do aparelho a explodir ao embater no solo após ser derrubado.

Além disso, o autarca da capital russa, Sergei Sobianin, informou hoje de madrugada que as defesas aéreas "impediram uma tentativa de ataque com um drone em Moscovo", no distrito urbano de Ramensky, sem registo de vítimas ou danos no local onde caíram os destroços.

A Ucrânia tem intensificado os ataques no Mar Negro, na Crimeia e contra Moscovo, com recurso sobretudo a drones, que já provocaram danos severos, como no navio de guerra russo Olenogorsky Gornyak e na ponte Kerch, que liga a península da Crimeia ao território continental da Rússia.