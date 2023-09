Blinken destaca em Kiev avanços militares ucranianas e reforça apoio dos EUA

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, destacou hoje em Kiev os progressos das forças ucranianas na contraofensiva para retomar território ocupado pelas tropas russas e afirmou que Washington pretende garantir que a Ucrânia "tem tudo o que precisa".

Blinken chegou hoje a Kiev para uma visita surpresa e já manteve vários encontros, incluindo com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, "para demonstrar o apoio à Ucrânia enquanto faz frente à agressão" russa, numa fase em que as forças ucranianas mantêm há três meses uma contraofensiva, marcada por avanços lentos apesar do apoio militar dos aliados ocidentais, face às fortes linhas defensivas russas, sobretudo na frente sul.

"Estamos a ver progressos na contraofensiva", disse aos jornalistas o secretário de Estado norte-americano à margem de um encontro com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, embora tenha reconhecido que o avanço "é muito complicado".