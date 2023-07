Papa e habitação entre os destaques da imprensa desta segunda-feira

Bom dia. Hoje é dia 31 de Julho de 2023 e as atenções continuam viradas para a Jornada Mundial da Juventude que decorrerá em Lisboa nesta semana, levando um milhão de pessoas ao evento, incluindo o Papa Francisco. Nem a propósito, os problemas da habitação continuam também a ser notícia nos jornais.

No Correio da manhã:

- "Pensão de alimentos pode manter-se 'toda a vida'"

- "Engenheiro perde ação e fica obrigado a encargo de 400 euros por mês"

- "Agente da PSP usa mortos para apagar multas"

- "Marcelo vê porta aberta à carreira docente"

- "Sporting 3 Villarreal 0. Sporting esmaga nos cinco violinos"

- "Feyenoord 2 Benfica 1. Alarme para a Supertaça"

No Público:

- "Falta de habitação ameaça execução atempada de grandes projectos do PRR"

- "Jornada Mundial da Juventude: Francisco regressa a Portugal em clima de fim de pontificado"

- "Governo 'entreabriu a porta aos professores' o suficiente para Marcelo promulgar diploma"

- "Justiça: Salgado sabe se será julgado nove anos após colapso do BES"

- "Guerra na Europa: Arábia Saudita prepara nova reunião de paz para a Ucrânia"

- "Helena Freitas: 'Fui preterida por ser mulher. A carreira académica não era para saias'"

- "Mundial: Porque é que as norte-americanas são as melhores do mundo no futebol?"

- "Árvores: A floresta portuguesa esconde mais espécies de carvalhos do que se pensava"

No Jornal de Notícias:

- "Quase 500 pessoas morreram nos pontos negros das estradas"

- "O bairro de Lisboa onde o papa vai andar de carro blindado"

- "Agressões a professores em seis meses já superaram as de 2022"

- "Feyenoord 2-1 Benfica: Tremer antes da Supertaça"

- "F. C. Porto: Nico González aquece motores e negócio Varela prestes a fechar"

- "Sporting: Leão faminto marca três ao Villareal e ganha Troféu Cinco Violinos"

- "Trás-os-Montes: Subsídios para culturas destruídas por granizo são uma 'vergonha'"

- "BCE: Lagarde, a patroa que deixa a Europa em apneia financeira"

- "Feira: Viagem Medieval gera retorno de 40 milhões de euros"

No Diário de Notícias:

- "Habitação: Uma em cada cinco casas novas é para férias"

- "Maria da Graça Carvalho, eurodeputada do PSD: 'Estamos a empobrecer e depois do PRR vamos ser mais pobres'"

- "Retrato: Jovens portugueses são dos mais qualificados, mas em maior risco de pobreza e exclusão social"

- "Conflito: Putin exibe navios e Zelensky avisa que guerra está a regressar à Rússia"

- "Professores: Marcelo admite promulgar novo diploma"

- "Benfica: Banho de gelo na Banheira de Roterdão no ensaio geral para o jogo da Supertaça"

No Negócios:

- "OPA à EDP Brasil soma 90 milhões aos lucros da elétrica"

- "BCE já admite fazer pausa, mas subida de juros não é excluída"

- "Banca: BCP regressa ao pagamento de dividendos em 2024"

- "Pagamentos: SIBS à espera que euro digital acelere MB Way europeu"

- "Também há Deus no dinheiro"

- "#Os Mais Poderosos 2023: #50 [Carlos Moedas] Não tem tido a vida fácil, mas visibilidade subiu. Mantém uma discreta ambição política"

- "#49 [Mariana Vieira da Silva] É a número dois de um Governo agastado. Gere PRR e Função Pública, ambos sob críticas"

No A Bola:

- "Música maestros"

- "Sporting conquista troféu cinco violinos [Sporting 3 Villarreal 0]"

- "Alerta. Pouco Benfica no ensaio geral para a Supertaça"

- "FC Porto. Alan Varela mais perto"

No Record:

- "Afinados [Sporting 3 -- 0 Villarreal]"

- "Amorim 'somos candidatos ao título'"

- "Acordo com o Lesse por 12 milhões + 3 milhões em objetivos. Hjulmand é o 6"

- "Leões ainda discutem com o dinamarquês de 24 anos"

- "Alarme. Segunda derrota no ensaio geral para a supertaça. [Feyenoord 2 - 1 Benfica"}

- "FC Porto. Nico em sprint para o clássico"

E no O Jogo:

- "Avançado por Varela"

- "Dragões e Boca entendem-se nos prazos de pagamento"

- "Sporting. Edwards e pote já tocam violino [Sporting 3 Villarreal 0]"

- "Feyenoord 2 -- Benfica 1. Uma queda na banheira"

- "Águia permeável atrás e desinspirada na frente derrotada em Roterdão"