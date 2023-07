Costa assegura estar tudo pronto e preparado para receber peregrinos e Papa

O primeiro-ministro assegurou hoje que está tudo pronto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na terça-feira em Lisboa, e tudo preparado para que as coisas corram bem.

"O que é importante é que hoje, como diz o senhor presidente da Câmara [Municipal de Lisboa], é que está tudo pronto para se iniciar e para decorrer [a JMJ]" afirmou António Costa durante uma visita ao recinto da JMJ.

Além de estar tudo pronto, o líder do Governo referiu que está igualmente tudo preparado para que as coisas corram bem e "seguramente vão correr bem".

Apesar disso, Costa sublinhou que há coisas que correrão menos bem, referindo-se a "situações que ocorrem em grandes eventos" como a presença de carteiristas ou de pessoas indispostas por desidratação.

"Todas essas coisas vão acontecer porque fazem parte de eventos onde estão centenas de milhares de pessoas. Não há um evento com centenas de milhares de pessoas onde essas coisas não acontecem", considerou.

O primeiro-ministro ressalvou que Portugal só se pode sentir honrado por ter sido escolhido para acolher a JMJ, podendo continuar a afirmar-se como um dos países mais seguros do mundo.

"Portanto, eu acho que nós fazemos aquilo que devemos fazer que é mobilizarmo-nos para que este evento possa ter lugar e corra da melhor forma possível, tendo em conta o que isto significa também de projeção internacional do país", sublinhou.

E acrescentou: "Venha sua santidade, venham os peregrinos e celebremos esta grande Jornada Mundial da Juventude e possamos fruir para todo o sempre desta qualidade acrescida que as nossas cidades vão ter com a requalificação destas frentes [ribeirinhas]".

Segundo o primeiro-ministro, a organização de um evento desta natureza permitiu ainda a Portugal fazer uma "coisa sempre muito difícil, que é trabalhar em conjunto".

Na sua opinião pôr instituições muito diversas a trabalhar entre si foi um "grande treino" para todos.

Costa ressalvou que, na semana passada, os jovens já andaram de norte a sul do país com diferentes atividades, numa antecipação da JMJ, onde já ficou demonstrada a capacidade organizadora de Portugal e o porquê de ser um dos países mais seguros do mundo.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, vai contar com a presença do Papa Francisco e decorre em Lisboa de terça-feira a domingo.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.