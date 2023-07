Costa diz que "tudo foi devidamente planeado" para garantir segurança

O primeiro-ministro afirmou hoje que "tudo foi devidamente planeado" para garantir a segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e assegurou que, havendo algum problema, as forças e serviços de segurança estão prontos para tomar as medidas necessárias.

"Tudo foi devidamente planeado, está devidamente articulado e, portanto, necessariamente preparado para que a tranquilidade seja assegurada, a segurança seja garantida e que tudo possa correr bem, mas naturalmente estando as diferentes forças e serviços prontos para poder tomar as medidas que sejam necessárias", afirmou António Costa.

O chefe de Governo esteve hoje na sede do Sistema de Segurança Interna, em Lisboa, onde assistiu a um 'briefing' sobre a articulação e coordenação dos diferentes comandos operacionais e táticos e passou pela última reunião da Comissão de Acompanhamento antes do arranque da JMJ.

Numa declaração à comunicação social no final da visita, e antes de seguir para o Parque Tejo (local que vai acolher uma das principais cerimónias), o primeiro-ministro assinalou que este é "o maior evento internacional" que Portugal "alguma vez acolheu, um evento de grande dimensão", que vai "trazer jovens de todo o mundo com experiências de vida diferentes e com uma vivência muito intensa ao longo da semana para acompanhar a JMJ".

"Obviamente este vento requer uma mobilização também sem precedentes de todas a forças e serviços de segurança, o apoio das Forças Armadas, dos serviços de emergência e proteção civil, de emergência médica, e foi isso que vim aqui verificar, sob a coordenação do senhor secretário-geral do Sistema de Segurança Interna", afirmou.

António Costa garantiu que "até agora tudo tem vindo a decorrer com total normalidade".

"Foram repostos os controlos de fronteira, e estão a ser feitos com normalidade, o dispositivo, quer no local dos eventos, quer no conjunto do território nacional e em particular nas vias de acesso a Lisboa, tem sido assegurado. E, portanto, acho que temos boas razoes para estarmos neste momento confiantes sobre aquilo que foi o trabalho de preparação e estado de prontidão das diferentes forças e serviços de segurança para responder a qualquer eventualidade", salientou.