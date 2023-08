Polícia brasileira detém homem que ameaçou matar Lula

A polícia brasileira anunciou ontem que prendeu um homem que havia declarado publicamente a sua intenção de matar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e revistou a casa de outro que ameaçou o chefe de Estado nas redes sociais.

Estes dois casos distintos aconteceram no estado do Pará, no norte do país, para onde Lula da Silva deve viajar hoje para participar numa cimeira internacional, na próxima semana, dedicada à proteção da floresta amazónica.

A Polícia Federal brasileira prendeu na cidade de Santarém um homem que declarou numa loja de bebidas na quarta-feira a intenção de "atirar no estômago do Presidente".

"Ele [homem suspeito] teria perguntado aos presentes se eles sabiam onde [Lula da Silva] estaria hospedado", disse a polícia num comunicado.

Segundo a polícia, o homem, que é agricultor, se vangloriou de ter participado no dia 08 de janeiro, em Brasília, dos ataques aos prédios públicos realizados por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Em Belém, capital do estado do Pará, a polícia informou ter feito buscas contra um homem suspeito de divulgar "imagens ameaçadoras de ataques contra o Presidente" nas redes sociais.

O suspeito, um segurança, estava na posse de uma arma de fogo.

Os serviços de segurança estão em alerta no Brasil, que está altamente polarizado após as eleições de outubro, que viram Lula da Silva derrotar Bolsonaro.

O ex-presidente que lidera a extrema-direita no país foi esfaqueado no abdómen durante a campanha presidencial de 2018.