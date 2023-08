Tempestade Idália transforma-se em furacão e deve chegar à Florida amanhã

A tempestade tropical Idalia transformou-se hoje num furacão de categoria 1 e está a dirigir-se para a costa do Golfo da Florida, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês).

"O Idalia é agora um furacão. Espera-se que se intensifique rapidamente para se tornar um grande furacão extremamente perigoso antes de atingir a terra na quarta-feira" na Florida, referiu o NHC na sua previsão, acrescentando que existe "risco de vida" para a população.

O NHC mantém também sob alerta a região oeste de Cuba.

As autoridades cubanas decretaram um alerta de furacão para várias províncias do oeste de Cuba, incluindo Pinar del Río, onde milhares de pessoas já tiveram que abandonar as suas casas devido aos possíveis danos do 'Idalia' e já foram registadas algumas inundações.

O NHC estimou que o Idália avança com ventos máximos sustentados de 120 quilómetros por hora na sua parte central.

O Centro Meteorológico Provincial de Pinar del Río já registou rajadas superiores a 60 quilómetros por hora, embora em algumas zonas tenham sido atingidos picos de 90 quilómetros por hora, segundo a imprensa oficial.

"A probabilidade de chuva continua elevada numa grande parte do país, particularmente na metade ocidental onde poderá ser forte e intensa em alguns locais", alertou o Estado-Maior da Defesa Civil Nacional no seu comunicado mais recente.

Em Pinar del Río, as autoridades já confirmaram a retirada de mais de 6.100 pessoas, a maior parte para ficarem em casas de amigos ou familiares. As autoridades criaram cinco abrigos para acomodar os deslocados.

Espera-se que o Idalia comece a afetar a Florida com ventos com força de furacão já na noite de hoje e chegue à costa na quarta-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já aprovou a declaração de emergência antecipando o que está por vir, uma vez que os especialistas não descartam que o furacão possa continuar a ganhar força até se tornar um furacão de categoria três e ainda superior.

O governo do estado da Florida, Ron Desantis ordenou a evacuação de 21 condados e apelou à população para que leve a ameaça "a sério" e siga as recomendações das autoridades.

DeSantis declarou estado de emergência em 46 condados, uma ampla faixa que se estende pela metade norte do estado, da costa do Golfo à Costa Atlântica. O estado mobilizou 1.100 membros da Guarda Nacional, que tem 2.400 veículos e 12 aeronaves à sua disposição para esforços de resgate.

Muitas escolas ao longo da costa do Golfo disseram que estariam encerradas entre hoje e quarta-feira. Várias faculdades e universidades disseram que fechariam os seus campi na terça-feira, incluindo a Universidade da Florida, em Gainesville.

A base aérea MacDill, localizada na baía de Tampa, está a se preparar para retirar várias aeronaves e iniciou uma retirada obrigatória na manhã de segunda-feira para os funcionários que moram nos condados locais, disse a Força Aérea num comunicado.