Macau elimina última medida imposta devido à pandemia

Macau vai por fim à última medida em vigor no território devido à pandemia de covid-19, um teste obrigatório para pessoas vindas do estrangeiro que pretendessem entrar na China.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus disse que a medida vai ser suspensa a partir da meia-noite de quarta-feira (15:00 de hoje em Lisboa), de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira.

Até agora, todas as pessoas que tinham estado no estrangeiro nos últimos sete dias tinham de realizar um teste à covid-19 para poderem entrar no interior da China a partir de Macau.

O centro, que está sob a tutela dos Serviços de Saúde, referiu que a decisão foi tomada "em resposta ao ajustamento das medidas de quarentena à entrada" no interior da China.

Na mesma nota, as autoridades sublinharam que deixará de ser necessário apresentar um resultado negativo de teste ao novo coronavírus para poder viajar na China e que, como tal, Macau irá também eliminar o processo manual na passagem de fronteira.

Horas antes, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês tinha anunciado que o país vai deixar de exigir, a partir de quarta-feira, um teste negativo para a covid-19 aos viajantes que chegam do exterior.

A medida inclui ambos os testes antígeno e de ácido nucleico, esclareceu Wang Wenbin.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

No início de janeiro, as autoridades de Macau anunciaram a reabertura das fronteiras a estrangeiros sem estatuto de residente, pondo fim a uma medida implementada em março de 2020, no início da pandemia.