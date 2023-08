IHRU vai sortear 13 habitações em arrendamento acessível no Norte e Centro

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai sortear mais 13 habitações em arrendamento acessível nos concelhos do Porto, Vila Real, Bragança, Baião e Águeda, decorrendo as candidaturas até 08 de setembro, foi hoje revelado.

A iniciativa insere-se no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível, destinando-se os contratos a habitação permanente, refere o Ministério da Habitação, num comunicado hoje divulgado.

As candidaturas abertas a partir de hoje incluem tipologias T2 a T4, estando localizadas, na Região Norte, nos concelhos do Porto, Vila Real, Braga e Baião, no Centro, em Águeda.

As habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 08 de setembro, desde que preencham as condições de elegibilidade do Programa e os requisitos do Aviso de cada Concurso.

No Porto, o IHRU vai sortear quatro apartamentos T3 em Paranhos, com rendas compreendidas entre os 764 euros e 790 euros.

Em Vila Real, estão a sorteio também quatro apartamentos T3 nas freguesias de Vila Real e Lordelos, com rendas a rondar os 330 euros.

Em Bragança e Baião, será sorteado um apartamento T2 por concelho, com rendas inferiores a 200 euros.

Na zona Centro, em Águeda, estão disponíveis três imóveis tipologia T2, T3 e T4, com rendas entre os 223 e os 297 euros.

Os interessados já podem encontrar toda a informação sobre os concursos em ihruarrenda.portaldahabitacao.pt:

No início de junho, a tutela tinha já anunciado que o IHRU ia sortear mais 21 habitações, localizadas em Lisboa, Porto e Portimão.

De acordo com informação disponibilizada na página oficial do IHRU, o Programa de Arrendamento Acessível (PAA) "visa promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias".

Com este programa, "o Governo quer contribuir para dar resposta às necessidades habitacionais das famílias cujo nível de rendimento não lhes permite aceder no mercado a uma habitação adequada às suas necessidades".