Ordem dos Advogados da Madeira satisfeita com decisão sobre a nova lei da droga

O presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Jorge Baptista, manifestou hoje satisfação pelo facto do Presidente da República ter requerido ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva de constitucionalidade, por falta de consulta aos órgãos de governo próprio das Regiões.

Artur Jorge Baptista sublinha que esta decisão "demonstra que as instituições funcionam e que, os alertas das diversas entidades, quanto à aprovação do novo texto legal, foram importante nesta matéria".

Aguardemos agora pela decisão que será assumida pelo Tribunal Constitucional, acreditando-se que, pela complexidade e pelo impacto judicial e social que resultaria da aplicação deste diploma legal, muito ainda haverá por clarificar. Artur Jorge Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

Marcelo envia nova lei da droga para o Tribunal Constitucional O presidente da ALM alertava para o facto de o diploma ter sido aprovado, em 19 de Julho, sem o "cumprimento do dever de audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas"

Explicando que com o novo texto legal aprovado na Assembleia da República, e com a redação proposta, "deter droga para consumo, independentemente da quantidade, vai deixar de ser crime", o que no seu entender vai permitir "uma zona de alguma discricionariedade que vai conduzir a situações em que, apesar alguém ser encontrado com mais que a referida "dose para consumo próprio para um período de dez dez dias", as autoridades judiciárias considerem não haver provas de tráfico, o que conduzirá ao arquivamento pelo Ministério Público ou pelo Juiz de Instrução, ou à absolvição dessa pessoa, ficando-se pelo campo da contra-ordenação", explica.

A propósito deste decreto do parlamento, que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo aprovado em 19 de Julho, o presidente do Conselho Regional afirma que segundo o "Relatório Europeu sobre Drogas 2022, no final de 2021, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência monitorizava cerca de 880 novas substâncias psicoactivas, com todos os riscos, para a saúde e para a segurança daí decorrentes.