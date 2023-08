Receitas de bilheteira nos cinemas da Madeira cresceram quase 50%

A Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM) informa que, de acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), no segundo trimestre de 2023, contabilizaram-se 3.603 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira, correspondendo a um acréscimo de 7,6% face a igual período de 2022.

"O número de espectadores fixou-se nos 61 477, aumentando 46,1% em termos homólogos e as receitas de bilheteira atingiram os 547,3 mil euros, crescendo 49,5% face ao mesmo período do ano anterior", pode ler-se.

Já em termos cumulativos, no 1.º semestre de 2023, "o número de sessões, espectadores e receitas aumentaram nos cinemas da Região face ao período homólogo, respectivamente 8,9%, 41,1% e 48,5%".