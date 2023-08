Segurança Social do Porto Moniz com mais de 5 mil atendimentos

O serviço de Segurança Social do município do Porto Moniz passará dentro de pouco tempo a dispor de um novo espaço de atendimento, com melhor acesso ao actual edifício, uma valência “importante”, sobretudo para a população mais idosa, segundo a secretária regional da Inclusão e Cidadania, uma vez que são registados “mais de 5 mil atendimentos” ao ano.

O contrato foi celebrado esta manhã na presença da governante e da presidente da Segurança Social.

O espaço será alvo de remodelação no interior por forma a garantir maior comodidade e privacidade no tratamento de dados dos utentes, acrescentou ainda a tutelar da pasta social na Região que destacou a política de proximidade que tem adoptado, exemplo, apontou, são o número de serviços deste género, último dos quais aberto na Nazaré, no Funchal.