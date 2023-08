Actividade assistencial do SRS "não está em causa após o ataque"

A actividade assistencial do Serviço Regional de Saúde "não está em causa após o ataque de que foi alvo, apesar dos constrangimentos", garante, em comunicado a instituição pública.

"Os actos clínicos urgentes foram realizados na sua totalidade bem como actos programados que reuniam a informação clínica necessária. Tanto as estruturas hospitalares como os centros de saúde mantêm a actividade", esclarece.

Nesta quarta-feira, 16 de Agosto, as direcções de serviço do SESARAM voltaram a reunir com o Conselho de Administração, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil e Direções Técnicas.

Também no Porto Santo, o coordenador do ACES e o Conselho de Administração mantiveram reuniões de trabalho no Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim à semelhança do que está a acontecer com os responsáveis de outros centros de saúde.

A instituição pública volta a solicitar aos utentes, que se desloquem a uma unidade saúde do SESARAM, para que sejam portadores de informação que tenham em sua posse e aos utentes que usem a aplicação do SNS é solicitado o uso para medicação habitual.

A concluir, a entidade dá conta que a investigação ao ataque está a cargo das entidades competentes. "O Conselho de Administração agradece a postura colaborativa manifestada pelos utentes e profissionais de saúde da Região Autónoma da Madeira", remata.