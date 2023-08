Lusodescendente representa África do Sul no concurso de Miss

Lilene Vieira Serrão tem 27 anos, é natural de Welkom na província do Free State, foi eleita Miss Portuguesa África do Sul 2023, está habilitada a participar no concurso de beleza Nacional Miss Portuguesa 2023, que decorre em Lisboa, representando as comunidades portuguesas e “nosso belo país África do Sul” de 10 a 17 de Setembro de 2023, anuncia o director nacional do evento naquele país.

Filha de pais oriundos da Ribeira Brava, segundo Ricardo Sousa, a lusodescendente apresenta um vasto currículo com “muita experiência no mundo da moda” tendo inclusive competido no concurso de miss Portuguesa África do Sul em 2018 tendo conquistado o segundo lugar.

Ao DIÁRIO, Ricardo Sousa, empresário e um dos impulsionadores do evento diz já estar a preparar a Miss Portuguesa África do Sul 2024, que decorre em Dezembro, um grande concurso de beleza que irá decorrer na Casa Social da Cidade de Pretória.

Com larga experiência no ramo de eventos sociais e desportivos [futebol, rugby] por toda a África do Sul, Ricardo Sousa, com raízes familiares em Câmara de Lobos, diz já ter uma carteira de clientes significativa onde se destacam os jogos da selecção sul-africana contra a selecção neozelandesa e contra a Austrália, mas aposta passa também pelos concursos de beleza, nomeadamente no concurso Miss International South África.