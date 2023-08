Dia do Funchal apresenta "cidade dinâmica, inclusiva, com desporto e com o envolvimento de todos"

“Queremos uma cidade dinâmica, com vida, com desporto, de inclusão, uma cidade virada para o futuro e para a frente, com o envolvimento de todos”, começou por dizer Pedro Calado na apresentação do programa das comemorações do 515.º aniversário da Cidade do Funchal, que se assinala na próxima segunda-feira, dia 21 de Agosto.

Na ocasião, que serviu para apresentar os concertos dos Clã e de Cristina Barbosa, no Jardim Municipal, e a diversas provas desportivas, como a Regata de Canoas Tradicionais, no sábado, a prova de mar ‘Saca’ e o Grande Prémio do Funchal em Supermotos, no domingo, e as actividades físicas que vão ter lugar na segunda-feira, o presidente da autarquia destacou que esta variedade de eventos reflecte a "abertura que a Câmara tem para toda a população e associações", como também a forte aposta que é feita na promoção da cultura e da prática desportiva.

Foi isto que nos propusemos no início de mandato, termos uma cidade aberta, disponível, para todos, participativa com todas as pessoas e ao mesmo tempo dinâmica.(...) É uma celebração dos 515 anos da Cidade do Funchal e será uma festa de salutar desportiva, social, lúdica e cultural para bem de todos nós Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Quanto à escolha do Jardim Municipal para ser o palco dos concertos de Cristina Barbosa e dos Clã, no domingo, o autarca explicou que é um local bem no coração da cidade, onde as pessoas vão ter oportunidade para "descontrair" num espaço dedicado a concertos "mais familiares".

Optamos por não fazer no parque de Santa Catarina porque está reservado para eventos com outra dimensão. O Jardim Municipal queremos que se transforme também numa casa de música, num recinto apropriado para receber concertos mais pequenos, minimalistas e mais familiares Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O ponto alto das comemorações do 515.º aniversário da cidade do Funchal ocorre segunda-feira, 21 de agosto, com o habitual hastear da bandeira, às 9h30, na Praça do Município, seguido da Eucaristia às 10 horas, na Igreja do Colégio.

A Sessão Solene está marcada para as 11h15, na Assembleia Municipal do Funchal, numa cerimónia em que serão homenageadas seis personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro. A lista dos distinguidos, já divulgada pelo DIÁRIO, é composta por Teresa Clode, professora, radialista e ex-directora do Posto Emissor do Funchal; Maria Alice Sousa, professora e artista; José Júlio Fernandes, professor, fundador do Laboratório de Análises Clínicas Dr. Castro Fernandes e figura da cultura e das artes; Vasco de Freitas, músico; Avelino Tavares, editor, divulgador e produtor de espectáculos e, por último e a título póstumo, Helena Marques, jornalista e escritora.

Nesta cerimónia serão também homenageadas as jogadoras Telma Encarnação, Bárbara Santos e Fátima Pinto, da selecção feminina de futebol, pelo mérito e prestígio que têm trazido à Região e ao Funchal, em particular, pelo glorioso palmarés conquistado até ao momento.

A Câmara Municipal do Funchal vai também atribuir as primeiras medalhas ‘Munícipe Centenário’ a três pessoas. Serão ainda atribuídas Medalhas de Assiduidade e Bons Serviços a 71 trabalhadores municipais: Ouro – 35 anos; Prata – 25 anos; Cobre- 15 anos.

Programa das Actividades Desportivas:

Na manhã do dia 19 de Agosto, pelas 9 da manhã, a baía do Funchal será o palco para duas competições do Funchal Naútico - Troféu Nelo 510 e a Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, que nesta edição conta com o recorde de 45 participantes.

'XX Regata de Canoas Tradicionais do Funchal' no sábado dia 19 A 20.ª edição da 'Regata de Canoas Tradicionais do Funchal' vai realizar-se no próximo dia 19 de Agosto, sábado, entre o Centro Náutico de São Lázaro e a Praia de São Tiago.

No dia 20 de Agosto, o dia está reservado está para a realização da 28.ª prova de mar 'Saca', que vai ter a participação de mais de 150 atletas, e também para o desporto de "duas rodas" com o Grande Prémio do Funchal em Supermotos.

A competição de motos vai acontecer no espaço compreendido entre o Campo Almirante Reis, a zona da Praça da Autonomia e o Mercado dos Lavradores, num trajecto de aproximadamente 1.800 metros, no qual os cerca de 20 pilotos inscritos vão percorrer ao longo do dia, uma primeiro sessão de treinos livros, seguindo-se a sessão de treinos cronometrados e, na parte da tarde, as duas mangas de classificação.

Por fim, na segunda-feira, o ginásio Platinum e o Grupo Factory vão promover a prática do exercício físico no Almirante Reis com a realização de variadas aulas de grupo abertas a toda a população. Desde sessões de 'body attack', body balance', 'cross training' até às actividades naúticas, como será o caso do Stant Up Paddle. A novidade este ano será a criação de uma zona destinada aos mais novos, onde podem ficar a treinar enquanto os pais e adultos também realizam os seus treinos.