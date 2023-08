CDU volta a alertar para ultraperiferias sociais que existem "bem no centro do Funchal"

Os candidatos da CDU ao Parlamento Regional realizaram, esta manhã, uma iniciativa política sobre "os injustiçados do Matadouro", na freguesia de Santa Luzia, no concelho do Funchal.

O cabeça de lista Edgar Silva referiu que "bem no centro do Funchal existem diversas localidades que correspondem a ultraperiferias sociais. Mesmo à frente do Instituto da Habitação existem famílias a viver em barracas, em condições infra humanas, que atentam contra os Direitos Humanos, e os governantes nada fazem".

Para a CDU importa olhar para esta exclusão social reconhecendo a sua extensão e intensidade, mas olhando sobretudo às suas causas mais profundas, que se prendem com o funcionamento do sistema económico vigente e, em particular, com um errado modelo de desenvolvimento. As ultraperiferias sociais não estão apenas nas zonas altas. Aqui, bem no centro do Funchal, existem famílias, como acontece com os injustiçados do Matadouro, que se confrontam com precárias condições de habitabilidade, com acessos muitos adversos e expostas a elevados riscos de deslizamentos de pedras Edgar Silva, cabeça de lista da CDU

Edgar Silva afirmou ainda que "a denúncia dos processos de empobrecimento, das situações de injustiça que estão na base destas ultraperiferias sociais" é um dever do partido. "Mas, para além da gravidade destes problemas concretos de injustiça social, para a CDU importa agir nos mecanismos geradores da desigualdade e da exclusão", afirmou.