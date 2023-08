DRS alerta para os riscos do consumo de álcool e outras substâncias em ambientes festivos

No âmbito da iniciativa 'Hora da Saúde e Proteção Civil', a Direcção Regional de Saúde (DRS) alerta, uma vez mais, "para riscos do consumo de álcool e de outras substâncias em ambientes festivos".

Recorda que "o ambiente festivo pode propiciar oportunidade de consumo de álcool e mesmo de outras substâncias psicoativas, pelo que a Direção Regional da Saúde (DRS) tem vários projetos no terreno, no âmbito da prevenção deste tipo de comportamentos de risco".

Neste dia, a DRS pretende reforçar algumas recomendações:

O consumo de álcool deve ser evitado, mas se consumir alguma bebida alcoólica, é importante respeitar os seus limites.

Se se sentir ou achar que poderá ficar desconfortável, diminua ou pare o consumo.

Não perca de vista o seu copo, para não beber o que não sabe o que é.

Evite sempre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas num curto espaço de tempo.

Ingira alimentos que vão ajudá-lo a absorver o álcool, nomeadamente hidratos de carbono.

Consuma água intercalada com as bebidas alcoólicas, para se manter hidratado.

Não misture álcool com medicamentos ou outras substâncias psicoativas.

Se consumir alguma bebida alcoólica, não conduza.

Não incite consumos e ajude os outros a evitar situações de risco.

Além disso, a autoridade de saúde regional lembra que "o consumo de álcool ou de outras substâncias psicoativas tem um impacto negativo no desenvolvimento e crescimento físico, intelectual e afetivo dos jovens, e, no geral, pode afetar a coordenação motora, a capacidade de atenção e a memória", sem esquecer que "pode ainda conduzir a outras a situações de risco relacionadas com a interação social e com a sexualidade, nomeadamente a relações desprotegidas ou não desejadas. Por outro lado, conduzir sob o efeito do álcool pode levar a acidentes que põem em risco a sua vida e/ou a de outros", reforça.

Termina apelando: "Cuide da sua saúde, divirta-se mas não corra riscos desnecessários! A prevenção é sempre a melhor escolha!"