'Frederica Devónia' de Martim Cardoso vence a V Regata Porto Santo Line

A primeira etapa da V Regata Porto Santo Line, que teve largada no dia 11 de Agosto pelas 20h00 na ilha da Madeira e chegada ao Porto Santo, "teve como vencedores 'Frederica Devónia' de Martim Cardoso, seguido por 'IL Quadrifoglio - Sea La Vie Madeira S.C.' de João Ferreira e 'Vadio IV' de Hugo Rosa", informa uma nota do CNF - Clube Naval do Funchal.

Assim, "nesta etapa o campo de regata apresentou vento a rondar os 20 nos e vaga de 2 metros", enquanto que na segunda etapa "com vento de quadrante NE e uma intensidade média de 15 nos, o primeiro a cortar a linha de meta na Ilha da Madeira foi 'Wanderlust' de Paulo Camacho, seguido por 'Frederica Devónia' de Martim Cardoso e 'Prodigal Daughter' de Pedro Galvão", conta.

Desta forma, "no somatório das duas etapas da V Regata Porto Santo Line, o 'Frederica Devonia' de Martim Cardoso (CNF) vence a prova, seguido por 'Wanderlust' de Paulo Camacho (ANM), ficando em 3.º lugar 'Il Quadrifoglio - Sea La Vie Madeira S.C.' de João Ferreira (CNF)", certifica.

Acresce que a entrega de prémios está agendada apenas para o dia 8 de Setembro.