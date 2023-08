As casas, normalmente, são projectadas para seguir uma tendência específica, algumas pessoas optam por uma habitação com traços arquitectónicos mais modernos, outras envergam por uma linha mais clássica, outras, ainda conservam elementos da edificação anterior aquando da reconstrução/renovação. Porém, o plano de trabalhos não fica concluído sem a pintura, de facto, esta fase final tem um papel importante na preservação do nosso património.

Porque devemos pintar a nossa casa?

Pintar o seu imóvel vai além da decoração. A tinta, assim como outros produtos complementares, cumprem diversas funções; uma delas está relacionada com a impermeabilização. O cimento das paredes tende a absorver a água do ambiente exterior, o que poderá causar infiltrações e o surgimento de bolores nas paredes interiores. Outra das funções está relacionada com o isolamento térmico e acústico, ao mesmo tempo que oferece uma maior resistência e durabilidade à edificação.

Qual é a melhor altura para pintar a casa?

A altura ideal para aplicar tinta na sua casa é durante as estações mais quentes. Assim, consegue garantir que a tinta seca mais facilmente, e permitir que os espaços interiores possam ventilar por mais tempo.

Como escolher a tinta?

Antes de mais deve considerar qual o espaço que quer pintar, limpar as paredes, verificar se são necessárias reparações ou a aplicação de algum impermeabilizante. Numa segunda fase, deve calcular a quantidade de tinta necessária para pintar o espaço pretendido (verificar as indicações do fabricante e medir extensão das áreas a pintar, considerando que superfícies rugosas e porosas consomem mais tinta). Após a escolha da cor, a função (interior, exterior, tectos, paredes ou fachadas), e o acabamento (mate, ou com brilho). Deve comprar a tinta de uma vez e do mesmo lote (para evitar que hajam mudanças de tonalidade e guardar a referência caso necessite de aplicar algum retoque).

