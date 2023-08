Tomás Lacerda deve concluir a travessia pelas 18h30

O madeirense Tomás Lacerda está perto a concluir a sua travessia inédita em Stand Up Paddle (SUP) entre o Porto Santo e a Madeira.

Há instantes o jovem surfista já remava em plena baía do Funchal, pelo que se espera que corta a linha de chegada, junto à Praia Formosa pelas 18h30.

No 'On Water Academy' está tudo a posto para receber aquele que será o primeiro surfista a realizar uma travessia entre o Porto Santo e a Madeira, numa distância de 44 milhas náuticas (81 km) em cima de uma prancha de SUP.

De referir que o desafio do jovem madeirense procura atingir dois objectivos: "dar maior visibilidade a esta modalidade desportiva, sobretudo no que respeita ao potencial da prática da mesma na Região Autónoma da Madeira, contando para tal com o apoio da Associação de Promoção da Madeira (APM), e apoiar uma causa solidária, neste caso o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro", informou a equipa de Tomás Lacerda, em comunicado de imprensa.