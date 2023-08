Será verdade que o túnel da Cota 40 já teve nova iluminação por três vezes em 27 anos?

O túnel entre o Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) e São João, na extremidade oeste da Via 25 de Abril (Cota 40), vai receber um novo sistema de iluminação. Será verdade que é a terceira vez que a Câmara Municipal do Funchal investe em novas luzes para aquele troço rodoviário?

O referido túnel, com 440 metros de comprimento, abriu ao trânsito no final de Setembro de 1996, no que representou a conclusão da última fase da Cota 40. Nessa altura, a iluminação no interior daquele troço subterrâneo era assegurada por projectores de lâmpadas ‘normais’, em dois carreiros fixados longitudinalmente no tecto (um no lado direito e outro no esquerdo).

No Verão de 2010, catorze anos após a inauguração, a Câmara Municipal do Funchal decidiu aproveitar as extensas obras de reparação daquele túnel, que frequentemente ficava inundado, para instalar um novo sistema de iluminação em todos os túneis da Cota 40, com recurso à tecnologia LED, solução considerada mais económica. Em Janeiro de 2013, o então presidente da CMF, Miguel Albuquerque, regozijava-se com o facto de esta opção ter permitido uma poupança de 1.600 euros por mês nos custos da factura de electricidade associados ao túnel da Cruz Vermelha. Além de económica, esta solução foi inovadora, pois foi a primeira vez que a iluminação LED foi instalada num túnel em Portugal.

Apesar de apresentar vantagens, o segundo sistema de iluminação LED não era imune às críticas. Vários cidadãos escreveram artigos de opinião no DIÁRIO a queixar-se da fraca luminosidade oferecida por aqueles equipamentos e alertavam que tais condições eram susceptíveis de propiciar a ocorrência de acidentes.

Desde que o sistema de iluminação LED foi implementado naquele túnel, nunca foi adequado, dada a 'escuridão' característica daquele túnel. Mesmo no seu máximo funcionamento, a iluminação é manifestamente insuficiente Alexandre C., nas Cartas do Leitor de 17 de Outubro de 2016

O túnel da Cota 40, com início na Cruz Vermelha, encontra-se com uma deficientíssima iluminação, que urge reparar para bem de quantos automobilistas que ali circulam diariamente Jorge Gomes, nas Cartas do Leitor de 25 de Setembro de 2022

O túnel da Cruz Vermelha é de uma escuridão que quase não se consegue ver o carro da frente. É muito perigoso circular no túnel da Cruz Vermelha. Deviam pintar de branco para ficar mais claro. Não se vê nada J. S., nas Cartas do Leitor de 3 de Outubro de 2022

Vários estudos, um dos quais foi o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana elaborado pela CMF em 2017, recomendaram a melhoria da iluminação naquela infraestrutura rodoviária.

Face a este quadro, recentemente a Câmara decidiu avançar para a instalação de um novo sistema de iluminação. A empreitada, que inclui pintura dos painéis laterais no mencionado túnel, foi adjudicada há cerca de quatro semanas à empresa ‘RIM – Engenharia e Construções’. Vai custar 204 mil euros (inclui valor do IVA) e será suportada pelo orçamento municipal. Espera-se que os trabalhos sejam concluídos em três meses. O vereador Bruno Pereira explicou que será instalada uma tecnologia LED de última geração, mais eficiente, que permitirá uma poupança significativa na factura energética. “O valor da poupança paga o investimento no prazo de dois anos”, adiantou o autarca. A remodelação da iluminação do túnel da Cruz Vermelha corresponde ao projecto-piloto, já que a CMF tenciona implementar a mesma tecnologia nos restantes túneis cuja gestão é da sua responsabilidade.

Em resumo, é verdade que o túnel da Cota 40 terá o seu terceiro sistema de iluminação ao fim de 27 anos de actividade.