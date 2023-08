Unidade de cuidados continuados dedicada à saúde mental vai surgir no Trapiche

A Casa de Saúde São João de Deus, localizada no sítio do Trapiche, em Santo António, vai construir uma unidade de cuidados continuados em saúde mental. O novo espaço vai beneficiar de verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que reserva uma parcela para esta valência.

A novidade foi apontada, esta quarta-feira, por Eduardo Lemos, aquando das comemorações do 99.º aniversário da instituição.

Ao DIÁRIO, o director referiu tratar-se de "uma área com muita necessidade", prevendo que a obra vá para o terreno no próximo ano.

As 40 novas camas serão construídas no complexo da Casa de Saúde, "aproveitando economias de escala", reforçou Eduardo Lemos.

A resposta comunitária na área da saúde mental será, também, reforçada. A equipa comunitária que possuem já assegura cuidados a alguns utentes da freguesia de Santo António, com aquele responsável a apontar o alargamento da sua abrangência, chegando a outras freguesias do Funchal e até mesmo de outros concelhos da Madeira. Este tipo de equipa assegura um acompanhamento multidisciplinar no domicílio, com base num projecto terapêutico personalizado. Neste momento têm capacidade para acompanhar 20 doentes, passando para 35 após o reforço previsto.

Eduardo Lemos referiu que, em breve, deverão ser cinco ou seis as equipas deste género no terreno, na Madeira, cada uma com capacidade para tratar 35 pessoas e as suas famílias.