Mais um demissão e polémica no Governo em destaque nas capas dos jornais

A demissão do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, é o tema destacado pela maioria da imprensa generalista nesta edição de sábado, 8 de Julho.

"Ex-governante é suspeito de ganhar dinheiro do Estado com contrato fictício" é a manchete do Público. "Gomes Cravinho, ex-ministro da Defesa, responsabiliza o então diretor Alberto Coelho por assinar contrato", titula o Correio da Manhã. Já o JN diz que Cravinho está "cercado após nova queda no Governo". Por seu turno o JN, nota que esta "é a décima terceira saída [do Governo de Costa] em 15 meses".

O Jornal de Notícias aborda também as condições de trabalho da classe veterinária, escrevendo que "Veterinários portugueses são os mais afetados pelo stress em todo o mundo" e o Diário de Notícias destaca ainda as novas regras do pacote Mais Habitação, nomeadamente para o alojamento local, com o título: "Novas rendas só podem subir 2% e alojamento local fica limitado".

Nos desportivos, cada um dos três jornais destaca um 'grande' diferente. A mais recente novidade do mercado de transferências em Portugal é a chegada de Gyökeres ao Sporting, com o Record a escrever "Até que enfim". O jornal A Bola fala dos encarnados, escrevendo que existe um "Braço de ferro por Jurásek". Já O Jogo destaca a chegada de Navarro ao Olival, considerando-o uma "Estrela azul".

Público

- "500 dias de guerra - Contra a lentidão no terreno, Ucrânia pede rapidez no envio de armas"

- "Ex-governante é suspeito de ganhar dinheiro do Estado com contrato fictício"

- "CP - Guerra na justiça ameaça adiar entrega de comboios"

- "Emails do Benfica - MP acusa Rui Pinto de 377 crimes em novo processo"

- "Opinião - Licença para matar. António Barreto escreve sobre a comissão parlamentar de inquérito à TAP"

- "Curtas-metragens - Vila do Conde homenageia Augusto Cabrita"

- "Reportagem - Samir e Salima são muçulmanos e voluntários na JMJ: 'Quero que corra bem'"

- "Varsóvia - A cidade várias vezes destruída e reinventada"

Jornal de Notícias

- "Cravinho cercado após nova queda no Governo"

- "Veterinários portugueses são os mais afetados pelo stress em todo o Mundo"

- "Escolas - Diretores ameaçados com multas para cobrar manuais"

- "Football Leaks - Rui Pinto acusado de piratear emails do Benfica"

- "Gondomar - População revoltada com despejo de cemitério"

- "Dinheiro Vivo - Impulso dos salários na inflação quase triplicou num ano"

- "Festival - Descobertas e reencontros no Curtas de Vila do Conde"

- "F. C. Porto - Conceição inicia sétima época à espera de reforços"

- "Colónias de férias salvam negócios de praia"

Diário de Notícias

- "Novas rendas só podem subir 2% e alojamento local fica limitado"

- "Nova demissão no Governo - É a décima terceira saída em 15 meses. PS tenta proteger ministra da Defesa e sugere auditoria às contratações"

- "Espanha: 'Nestas eleições está em jogo uma Europa mais social, mais feminista e mais livre', Yolanda Díaz à conversa com o DN"

- "Legislação - Das amnistias às drogas sintéticas, 'sprint' parlamentar fez 27 aprovações numa manhã"

- "Sporting: 'Gyokeres não vai sentir a pressão por ser o mais caro', diz Hans Eskilsson"

- "Opinião de Vasco de Mello: 'É urgente reter talento em Portugal'"

- "Nelma Fernandes, presidente da Confederação Empresarial da CPLP: 'É agora ou nunca que a CPLP dá um salto'"

- "Veículos elétricos - Mitsubishi Fuso vai produzir mais de 11 mil camiões no Tramagal"

- "Cem anos de paixão - Walt Disney celebra o centenário de um império admirado em todo o mundo"

- "Brunch com... Ricardo Alves, CEO da Riberalves - O homem ao leme do muito profissional negócio de família"

- "Cinema - Festival de Curtas de Vila do Conde, um jogo de equilíbrios"

Correio da Manhã

- "Negócio de 3,5 milhões demite governante"

- "Operação suspeita envolve helicópteros"

- "Gomes Cravinho, ex-ministro da Defesa, responsabiliza o então diretor Alberto Coelho por assinar contrato"

- "Falha afeta matrículas de 90 mil alunos"

- "Medusas gigantes. Alarme nas praias do Algarve"

- "Rui Pinto acusado de piratear e-mails do Benfica e Ronaldo"

- "Navarro brilha no Dragão"

- "Como Di Maria vai ser protegido na Luz"

A Bola

- "Braço de ferro por Jurássek"

- "Futebol feminino. Histórico: 20.123 viram vitória de Portugal sobre a Ucrânia (2-0)"

- "FC Porto. Al Nassr ataca Otávio"

Record

- "Gyokeres vai ser leão por 5 épocas"

- "Águia agarra Jurássek"

- "Pinto da Costa reuniu-se com Conceição no Olival"

O Jogo

- "Estrela Azul. Treino. Animação entre trabalho de campo e testes com 19 jogadores"

- "Fran Navarro acarinhado dentro e fora do Olival no arranque dos azuis e brancos"

- "Árabes tentam baixar preço de Otávio"