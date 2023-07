'Até garagens já servem para morar' é uma das notícias dos jornais de hoje

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 7 de Julho de 2023, nos jornais nacionais.

No semanário Expresso:

- "Crise aumenta procura de garagens para viver"

- "Pedro Nuno Santos prepara 2026 seja contra quem for"

- "Fiscais da transparência sem água, luz, internet e cadeiras"

- "Médicos exigem readmissão de diretores em troca de horas extra"

- "Adoção. Crise aumenta abandono. Este verão espera-se que aumente o número de animais largados nas ruas e devoluções nas associações"

- "Defesa com Euro260 milhões para aviões brasileiros"

- "Juiz não quis fazer 10 quilómetros e trava Operação Marquês"

- "Defesa. Marco Capitão contratou assessor fantasma"

- "Stoltenberg: quem é o norueguês que manda na NATO?"

- "Guerra na Ucrânia. Reportagem: Viver ao lado de Zaporíjia"

- "Políticas do Vox a caminho do Governo de Espanha"

- "CP com greves em metade dos dias deste ano"

- "Governo faz reunião extra"

- "Marcelo cancela deslocações"

- "Costa com militares na Lituânia"

- "China quer exército pronto para a guerra"

- "Museus grátis aos domingos"

No semanário Nascer do Sol:

- "Sá Fernandes sob fogo cruzado. É o culpado por todos os atrasos"

- "Autarcas, forças de segurança e Infraestruturas de Portugal apontam o dedo ao representante do Governo na equipa de coordenação da Jornada Mundial da Juventude e o próprio Executivo já não o poupa nas críticas"

- "O Plano de Mobilidade para a visita do Papa, por exemplo, só ficou concluído ontem e depois de uma reunião com Vizeu Pinheiro. Até a CML já tinha um plano alternativo"

- "Altar-palco rebaixado tira visibilidade a milhares"

- "Organização da JMJ furibunda com André Ventura"

- "Laurinda Alves: 'A corrupção em Portugal equivale a 20 mil milhões de euros. É 13 vezes mais do que o orçamento para a Justiça'"

- "Ministros tocam a rebate com execução do PRR nos mínimos"

- "TAP. Relatório preliminar ultra suave"

- "Ossanda Liber: 'A Europa, como está hoje, não serve os nossos interesses'"

- "Paulo Trigo Pereira: 'Vamos acabar o ano com superavit e isso pode não ser bom para o país'"

- "Amnistia. Governo e PS não pediram parecer prévio aos juízes"

- "Eletricidade. Preços já registam picos negativos também em Portugal"

- "Lisboa. Direito de Resposta de Tomás Salgado"

- "i.am.nãda: 'Não sou um DJ, sou um alquimista de frequências'"

No Correio da Manhã:

- "Polémica com mentora do herói do Euro 2016: Guru de Éder revela segredo das estrelas"

- "Susana Torres cobra 7 mil euros por cursos"

- "Benfica: 'Escolhi com o coração', Di RoMaría na Luz"

- "Ana Filipa e Joana Rocha socorreram Marcelo: 'Presidente 'não largava telemóvel', revelam bombeiras"

- "Julgamento. Bruxa Tita acusa mãe de Jéssica de mentir"

- "Constitucional. Tribunal esconde perguntas feitas a políticos"

- "Na Turquia. Mulheres arriscam vida por beleza"

- "Visita papal. Portugueses dão altar e cadeiras"

No Público:

- "Santa Maria transferiu mulher com gravidez de risco para hospital privado"

- "Zé Celso 1937-2023. O homem que fez tudo o que era possível e imaginário no palco"

- "Incêndios 2022. Pela primeira vez gastou-se mais em prevenção do que em combate"

- "Investigação. Dois cientistas portugueses ganham bolsas de 4,5 milhões"

- "Teatro. A destruição da individualidade contada por Peter Stein - O histórico encenador alemão regressa ao Festival de Almada"

- "Cabo Delgado. É possível negociar a paz com radicais islâmicos?"

- "Habitação. Arrendamento forçado avança mas só em casos 'excecionais'"

- "Religião. Mais de metade dos jovens entre os 14 e os 30 anos diz-se crente"

- "Regresso à Luz - Di María no Benfica: 'Quis voltar a casa para ser feliz outra vez'"

- "Aquecimento global. A Terra registou o seu dia mais quente de sempre --- pela terceira vez esta semana"

- "Direito de resposta. 'Ações populares contra gigantes mobilizam milhões sem benefício para consumidores'"

No Jornal de Notícias:

- "Hotelaria e restauração com as maiores subidas nos salários reais"

- "Creches à noite, ao fim de semana e em contentores"

- "Governo muda lei para facilitar contratação de médicos estrangeiros"

- "Gondomar. Câmara tem um ano para retirar 1028 mortos de cemitério"

- "Religião. Um terço dos jovens diz rezar regularmente"

- "Justiça. PSP e GNR cobram 22 euros por cada cópia"

- "Redondo. Avó usa neta de 12 anos para seduzir namorados"

- "FC Porto. Regresso com um reforço e sem substituto de Uribe"

- "Benfica. Di María está de volta: 'Escolhi com o coração'"

- "Bandas oferecem-se para tocar de graça no Rock in Rio Febras"

No Diário de Notícias:

- "Fernanda de Almeida Pinheiro [Bastonária da Ordem dos Advogados]: 'Declarações de Costa são falsas. Não há limitações no acesso à profissão'"

- "Tensão no PSD. Montenegro segura líder da bancada e desvaloriza ausência de aplausos"

- "Apoio às rendas. Correção da lei para legalizar norma que corta subsídio arrisca ser inconstitucional"

- "Queixas na Educação. Pais denunciam falta de vagas no Pré-escolar"

- "Benfica. Multidão em delírio no regresso a casa de Di María"

- "Pós-pandemia. Portugal segue tendência europeia de aumento de abortos em 2022"

- "80 anos depois. Aldeia do Vale da Pedra faz renascer a 'Revolta do Milho'"

- "Grupo Wagner. Kremlin sem vontade de seguir Prigozhin, que estará na Rússia"

- "Pine Cliffs Football Centre. O centro de alto rendimento no Algarve onde CR7 vai treinar"

No Negócios:

- "Soares da Costa muda de nome e arrisca ir para liquidação"

- "Governo prepara medidas no apoio ao crédito para compra de casa"

- "Começa a caça ao tesouro em época de risco para os grandes"

- "Fortunas. Novo serviço de mentoria guia jovens herdeiros"

- "Lisboa. 900 milhões para investir no Metro até 2024"

- "O fim da arte tal como a conhecemos. Conheça o dilema das indústrias criativas"

- "Céline Cousteau. A economia e as empresas não são o mal do mundo"

- "As suas finanças. Consultório esclarece dúvidas: imóveis e mais-valias"

No semanário O Jornal Económico:

- "Concurso milionário da CP pode conter ajudas de Estado encapotadas"

- "Ex-CEO da TAP arrasa relatório da CPI. 'Lamentável e pouco sério'"

- "'TAP?' Para que serve senão para fazer ingerência política', José Adelino Maltez"

- "Ministro [Ambiente]admite que Plano de Energia 2030 é 'conservador no eólico offshore'"

No A Bola:

- "'Escolhi o Benfica com o coração', Di María assinou até 2024 e foi apresentado frente a 2500 adeptos"

- "Sporting. Acordo total por Gyokeres"

- "FC Porto. Bruno deve ser o próximo reforço"

- "Volta a França. Ruben Guerreiro fantástico no Tourmalet"

- "Europeu sub-19. Portal-Itália (5-1). Portugal na meia-final"

No O Jogo:

- "A prova dos sete. Dragões arrancam ainda à espera de dois médios e de um lateral-direito"

- "Benfica. 'Tive propostas, mas sinto que esta é a minha casa', Di María"

- "Calor da Luz deixa Di María arrepiado"

- "Sporting. Gyokeres e José Ángel juntam-se no Algarve"

- "Europeu Sub-19. Portugal-Itália (5-1). Equipa de corpo inteiro nas 'meias'"

- "Braga. Cotação de Abel Ruiz dispara"

No Record:

- "Coração euforia Di María. Craque recebido na Luz por multidão em delírio"

- "Sporting. Gyokeres iminente"

- "FC Porto. Vídeo estourou polémica. Villas-Boas apagado da história"

- "Europeu Sub-19. Portugal-Itália (5-1). Miúdos arrasam e vão às 'meias'"