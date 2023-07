Aeronave desaparecida há cinco dias encontrada no Brasil sem sobreviventes

Uma aeronave que estava desaparecida no Brasil há cinco dias foi encontrada hoje por membros da Força Aérea Brasileira em uma área de mata do estado do Paraná, no sul do país, sem sobreviventes, informaram fontes oficiais.

De acordo com o Governo do estado do Paraná, os corpos de dois oficiais da Força Aérea e do piloto, as três pessoas que estavam no avião monomotor, foram encontrados no local do acidente.

"Após cinco dias de intensas buscas e muita esperança, é com imenso pesar que anunciamos que nesta tarde foram encontrados três corpos na Serra do Mar", lê-se na mensagem divulgada pelo órgão nas redes sociais.

A aeronave Piper Arrow PA-28R-200 desapareceu na manhã de segunda-feira quando voava do aeroporto de Umuarama para o aeroporto de Paranaguá, ambas as cidades no Paraná, num voo que levaria apenas cerca de 10 minutos.

As autoridades disseram que o avião monomotor foi encontrado na região conhecida como 'Serra do mar', uma área de mata densa próxima ao litoral.

As buscas pela aeronave começaram na tarde de segunda-feira, mas a pouca visibilidade devido ao nevoeiro que envolve a região nestes dias dificultou a sua rápida localização.

Até ao momento, desconhecem-se as causas do acidente.