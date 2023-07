Jackpot de 73 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum totalista acertou na chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 7 de Julho, ficando previsto para o próximo sorteio, na terça-feira, um 'jackpot' no valor de 73 milhões de euros.

Neste concurso n.º 054/2023, um apostador estrangeir foi contemplado com um segundo prémio, no valor de 731.833,63 euros.

Existiram ainda seis terceiros prémios, no valor de 28.506,92 euros, sendo que nenhum saiu em Portugal.

Apenas no quarto prémio, com um valor de 1.065,50 euros, existiram dois apostadores portugueses premiados, ao passo que no estrangeiro foram 50 pessoas a acertar nos meus números.

A chave vencedora deste sorteio foi a seguinte: números 2 - 11 - 12 - 19 - 38 e pelas estrelas 4 e 8.