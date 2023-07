Governo reúne-se hoje em Sintra para um Conselho de Ministros informal

O Governo reúne-se, em Sintra, num Conselho de Ministros informal para fazer o balanço da atividade governativa e projetar os próximos tempos.

Não está prevista a divulgação de qualquer comunicado nem haverá declarações à comunicação social no final da reunião.

Tal como no ano passado, este encontro informal, além de um balanço, destina-se a fazer uma reflexão sobre estratégia, prioridades e linhas de ação do executivo após as férias de verão.

Em 2022, a reunião informal do Governo foi convocada por António Costa para 23 de julho, na Base Naval do Alfeite, em Almada, mas, ao contrário deste ano, realizou-se já depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República.

O debate parlamentar sobre o estado da Nação está agendado para 20 de julho.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 15.ª edição do festival Alive, a decorrer desde quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, termina com as atuações dos Queens of the Stone Age e Sam Smith.

O palco principal do NOS Alive acolhe ainda Rüfüs du Sol, Machine Gun Kelly e Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, num espetáculo conjunto.

Neste último dia também atuam, entre muitos outros, Branko, Tash Sultana, Angel Olsen, King Princess, Boys Noise, Yen Sung, Iolanda, Coastel, Luís Trigacheiro, a banda que surgiu na série de televisão "Pôr do Sol" Jesus Quisto, e o humorista Luís Franco Bastos.

O recinto do festival abre, pela última vez este ano, às 15:00, com concertos a terem início no pórtico de entrada por essa hora. Os restantes seis palcos entram em atividade duas horas mais tarde.

***

O festival Curtas de Vila do Conde, que tem início hoje, destaca o mais recente cinema português, dá 'carta branca' ao realizador João Gonzalez e conta com as presenças dos cineastas Estibaliz Urresola Solaguren e Kleber Mendonça Filho.

A 31.ª edição do festival de cinema de curta-metragem soma com 45 filmes nas competições nacional e internacional e tem um programa focado em autores emergentes e, ao mesmo tempo, em nomes premiados.

A abertura conta com a estreia das três curtas-metragens do programa "Factory" do Festival de Cannes, dedicado à produção de cinema do norte de Portugal: "Espinho", de André Guiomar e Mya Kaplan, "Maria", de Mário Macedo e Dornaz Hajiha, e "As Gaivotas Cortam o Céu", de Mariana Bártolo e Guillermo Garcia Lopez.

Fora das várias secções competitivas, destaque para a exibição dos filmes "Pátio do Carrasco", de André Gil Mata, "O homem das pernas altas", animação de Vítor Hugo Rocha, o documentário experimental "Naquele dia em Lisboa", de Daniel Blaufuks.

O 'Curtas' encerra a 16 de julho

PAÍS

As linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa estão encerradas durante a manhã, para conclusão de trabalhos de expansão da rede, reabrindo na totalidade e "com a circulação normalizada" às 12:00.

Os condicionamentos à circulação nas duas linhas começaram em abril, devido a trabalhos para a integração dos dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os já existentes.

Segundo a empresa, a partir das 12:00 é reaberta a estação de Telheiras (linha Verde) e volta a ser possível circular entre as estações Campo Grande e Cidade Universitária (linha Amarela). O troço da linha Amarela entre Odivelas e o Rato também voltará a ser efetuado com comboios de seis carruagens.

Devido ao encerramento das duas linhas até às 12:00, será disponibilizado transporte rodoviário alternativo, em modo vaivém na totalidade dos percursos entre Telheiras/Cais do Sodré e Odivelas/Rato.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente, entre as 06:30 e a 01:00, com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).