Zelensky reúne-se com Greta Thunberg e outros ativistas pelo ambiente

O presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reuniu-se ontem, em Kiev, com membros do Grupo de Trabalho Internacional sobre as Consequências Ambientais da Guerra, entre os quais a ativista sueca Greta Thunberg.

De acordo com um comunicado do gabinete presidencial, Volodímir Zelensky apelou ao Grupo de Trabalho para que estude as questões relacionadas com o impacto da invasão russa nos ecossistemas da Ucrânia, incluindo as consequências da explosão da barragem de Kakhovka.

Ao presidente lembrou que a inundação que se seguiu não apenas matou inúmeras pessoas na região sul de Kherson, como causou danos significativos ao setor agrícola e à biodiversidade da região.

O presidente ucraniano agradeceu o apoio e as iniciativas do Grupo de Trabalho Internacional e destacou que o país agressor deve ser responsabilizado pelo crime de "ecocídio" na Ucrânia.

A ativista sucea, que aparece numa foto de família com Zelenski junto com outros membros da delegação, em comunicado divulgado, indicou que tentará envolver representantes de organizações ambientais no diálogo sobre as principais tarefas do Grupo. Além disso, prometeu chamar a atenção para as consequências ambientais da guerra.

Por seu turno, a co-fundadora do Grupo e ex-ministra sueca dos Negócios Estrangeiros, Margot Wallström, destacou a importância de documentar os danos causados ao ambiente na Ucrânia em consequência da guerra e desenvolver planos para a sua recuperação, bem como para a transição para uma economia "verde".

A reunião contou ainda com a presença da vice-presidente do Parlamento Europeu, Heidi Gautala, que salientou que os crimes contra o ambiente perpetrados pela Rússia constituem "claramente ecocídio" segundo a lei ucraniana e acrescentou que a responsabilidade deve ser apurada perante a justiça nacional e nível internacional.