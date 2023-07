Zelensky reúne-se com o Presidente turco na sexta-feira em Istambul

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viaja para Istambul na sexta-feira e será recebido pelo seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, avançaram hoje os 'media' turcos.

De acordo com o diário pró-governamental Sabah, os dois líderes vão discutir, entre outros assuntos, o acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, assinado em julho de 2022 em Istambul com o patrocínio das Nações Unidas e da Turquia.

A atual prorrogação do acordo, que também foi assinado pela Rússia, termina no próximo dia 17 de julho.

Nos últimos dias, Moscovo afirmou que não vê "qualquer razão" para prolongar o acordo.

A Rússia tem contestado os entraves a um outro acordo assinado em julho do ano passado, também sob os auspícios da ONU e da Turquia, sobre as suas exportações de fertilizantes e de produtos alimentares, alegando que o seu setor agrícola está a ser prejudicado pelas sanções impostas pelo Ocidente.

Na quarta-feira, a ONU garantiu que vai continuar a desenvolver esforços para que a Rússia aceite prorrogar o acordo que permite a exportação de cereais da Ucrânia para os mercados internacionais, embora tenha reconhecido que há "problemas a resolver".

Esta viagem de Zelensky a Istambul acontece quatro dias antes do início da cimeira da NATO em Vilnius, Lituânia, que discutirá a guerra na Ucrânia. A Turquia é um dos 31 Estados que integram a Aliança Atlântica.

O Presidente ucraniano chegou hoje a Sófia (Bulgária) para uma visita oficial de um dia, destinada a discutir a adesão de Kiev à Aliança Atlântica.