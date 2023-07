CIP deu instruções às empresas e associações que representa para utilizar teletrabalho durante a JMJ

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal deu instruções às associações e empresas que representa para que recomendem o regime de teletrabalho durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), disse hoje o presidente da confederação, Armindo Monteiro.

"Nós, na CIP, já demos uma indicação para que, sempre que possível, as nossas empresas, as nossas associações recomendem nesse período, aquelas que são impactáveis da visita de sua santidade [Papa Francisco] e pela promoção das jornadas, que, nesse período se possa utilizar o teletrabalho", afirmou o presidente da CIP, Armindo Monteiro, à margem de uma reunião da Concertação Social.

"Essa é uma instrução que já demos porque achamos que se justifica para que tudo corra na perfeição", acrescentou Armindo Monteiro, em declarações aos jornalistas, no Conselho Económico e Social, em Lisboa.

Segundo o responsável, a instrução foi transmitida aos seus associados na terça-feira.

A CIP representa 320 associações empresariais, onde estão as maiores empresas nacionais, correspondendo a 1,8 milhões de trabalhadores, em setores como a indústria, comércio, turismo e agricultura, indicou.

A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 01 e 06 de agosto.

A Câmara de Lisboa já anunciou que vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores do município no dia 04 de agosto, para poderem participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e recomenda teletrabalho de 31 de julho a 03 de agosto.

"No âmbito da viagem apostólica de sua santidade o Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que ocorrerá em Lisboa e por forma a permitir que os trabalhadores do município se associem às celebrações deste evento de relevância e dimensão única para a nossa cidade, concedo aos trabalhadores do município de Lisboa tolerância de ponto no dia 04 de agosto", lê-se no despacho assinado em 26 de junho pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD).

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da JMJ vão ter lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.