Blue Marlin com 378,5 kg dá título mundial deste ano para o Hawaii

Um blue marlin de 378,5 quilogramas foi pescado nos mares do Hawaii e deu o primeiro prémio deste ano do Blue Marlin World Cup Championship, competição na qual a Madeira tem um histórico de seis vitórias no passado, a última das quais em 2019.

A embarcação 'APEX', capitaneada por Cyrus Widhelm capturou o enorme peixe nos mares havaianos já quase no final do período de pescaria que abarca todo o mundo e vários fusos horários. Assim, destronou o anterior líder da competição que tinha sido estabelecido na Bermuda, após a captura de um blue marlin de 323 kg.

Na Madeira, este ano não se capturou nenhum blue marlin de registo no dia de ontem - a competição decorre durante 24 horas - mas é de notar que na semana passada um peixe capturado nos mares da Madeira, que pesava 419 kg, podia claramente arrebatar o prémio deste ano, mas ocorreu fora do âmbito da competição.

Segundo pudemos apurar, a captura foi realizada a bordo do 'Aventura', um barco que nem sequer esteve inscrito na edição deste ano.

De acordo com o blog 'sergiocruises', que acompanhou a prova, inclusive a largada e durante todo o dia de ontem na Calheta e no Funchal. Da marina da capital saíram cinco embarcações registadas na prova deste ano, nomeadamente a 'Freed'em', a 'Lara Jade', a 'Margarita', a 'Katherine B' e a 'Balancal', e na marina da Calheta contou com 10 embarcações registadas, mais precisamente a 'Sea Weez', 'Blue Makaira', 'Flipper II', 'Lightspeed', 'PRIME', 'Pesca Grossa', 'SORTED', 'Boca Raton', 'Cabo São João' e 'Luna'.