Reclamações no sector postal sobem 1% no 1. trimestre para 8,2 mil

As reclamações no setor postal subiram 1% no primeiro trimestre, face a igual período de 2022, para 8,2 mil, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Nos primeiros três meses do ano, "a falta de tentativa de entrega no domicílio foi o motivo mais mencionado nas reclamações sobre serviços postais (18% do total de reclamações do setor)".

Já os atrasos na entrega (mais 5,0 pontos percentuais) e o extravio (mais 4,0 pontos percentuais), em particular o extravio de correio registado nacional (mais 2,0 pontos percentuais), foram os motivos que mais aumentaram face ao primeiro trimestre de 2022", explica a entidade reguladora.

Os CTT, que são a principal empresa do setor em Portugal, "foram responsáveis pela grande maioria das reclamações registadas pela Anacom" nesta área, "tendo motivado 6,9 das 8,2 mil reclamações deste setor (84%)".

O conjunto de outros prestadores menos reclamados "foi o que mais aumentou neste período (+34%), representando ao todo 9% das reclamações do setor".

Neste âmbito, a Anacom destaca a General Logistics (com 3% das reclamações do setor), a UPS (com 2%) e a CEP II (com 1%).

"A DPD representou 7% das reclamações registadas e também viu aumentar as reclamações neste período (+14%)", conclui a Anacom, em comunicado.