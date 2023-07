Jornais nacionais apostam em destaques da actualidade política e desportiva

Bom dia. Eis os jornais e as notícias principais nas suas edições desta sexta-feira, 21 de Julho de 2023.

No semanário Expresso:

- "Justiça vai investigar mais partidos"

- "Denúncias de financiamento ilegal em campanha do Chega"

- "Esquema de corrupção na Altice usou 'offshores' nos Emirados"

- "Obras com empresa suspeita na Defesa"

- "Sete mil receberam apoio para ir viver para o interior"

- "Mundial de futebol. A seleção feminina portuguesa acelera para a estreia, domingo, contra os Países Baixos, naquela que será a sua primeira participação num Campeonato do Mundo a decorrer na Nova Zelândia e Austrália"

- "Militares em África com ordem para evitar o Grupo Wagner"

- "Sánchez ou Feijóo, e com quem? Espanha vai a votos"

- "Banca admite recusa de crédito devido a regra do BdP"

- "Cinco dicas para planear a reforma"

- "Pernoitar em Grândola já não é para todos"

- "Ronaldo escolhe administrador"

- "Associação para dinamizar hospitais"

- "PS perde mais um em Lisboa"

- "54 elementos da PSP e GNR expulsos"

No semanário Nascer do Sol:

- "Américo Aguiar [bispo] abre polémica mundial"

- "Entrevista a José Fragata, cirurgião cardiotorácico que fez a lição de jubilação: 'A experiência é algo que não se lê nos livros, é preciso vivê-la'"

- "PSD considera que Lucília Gago destratou o partido"

- "Ricardo Arroja, economista: 'Se reduzirmos a taxa de IRS há no imediato um aumento dos salários'"

- "Operação Picoas. Arguidos tiveram conhecimento uma semana antes das buscas"

- "História de Verão. A história e a origem dos 'guarda-vidas'"

- "Espanha. Incógnitas e cenários para as eleições deste domingo"

- "Wimbledon. História e tradições do mais prestigiado torneio de ténis"

No Correio da Manhã:

- "Cravinho sabia do contrato suspeito. Polémica com manutenção de helicópteros"

- "Atual MNE indicou ex-secretário de Estado para perito em negociações"

- "Assessoria de Marco Capitão Ferreira no Ministério da Defesa"

- "Garrafeira particular ocupa espaço de 4 apartamentos. O luxo de Hernâni Antunes e Armando Pereira"

- "Benfica-Al-Nassr (4-1). Benfica goleia equipa de Ronaldo"

- "Sporting. Pote renova com cláusula de 100 milhões"

- "Porto. Polícias detidos por 'comprarem' informações"

- "Cátia vivia no Algarve. Bebé nasce na seita que mãe viu na Internet"

No Público:

- "Procura de cursos com maior taxa de desemprego tem subido"

- "Sondagem Público-RTP. PS e PSD com empate técnico, Iniciativa Liberal e Chega descem"

- "Entrevista. As estrelas voltaram a alinhar-se para os Blur"

- "Hospital de S. José. SNS reforça cirurgias para mudança de sexo"

- "Habitação. Fundos controlados por 'offshore' mantêm isenção de IRC"

- "Promulgações. Marcelo endurece tom de recados ao Governo"

- "Espanha: 'Feijóo não é um bom gestor, nem é um moderado'. A líder dos nacionalistas galegos, Ana Pontón, ataca, em entrevista, o presidente do PP. Domingo, a Espanha vai a eleições"

No Jornal de Notícias:

- "Governo quer pôr na ordem custos com transporte de doentes"

- "Estado da nação. Direita a 'andar' para trás e Costa 'em negação'"

- "Sondagem. Gestão da crise política devolve popularidade a Marcelo"

- "Tráfico no Porto. Polícias apanhados a pagar informações com droga"

- "Quase cinco centenas de detenções em seis meses nos bairros"

- "Revista Evasões. Paraísos para dar um mergulho"

- "Viseu. Carrosséis em risco na Feira de S. Mateus"

- "Futebol. Benfica goleou (4-1) Al Nassr de Ronaldo"

No Diário de Notícias:

- "Sondagem. Marcelo ganha pontos a Costa na batalha pela opinião pública"

- "Estado da nação. Do país que 'está melhor' à 'negação'"

- "Conselheiros em Belém. TAP fará parte da discussão?"

- "Primeira exposição de Paula Rego após a sua morte, em Londres"

- "Política. PSD 'obriga' PGR a intervir no caso Rui Rio"

- "Saúde: 'Vai ser difícil desmarcar greves', dizem os médicos prestes a reunir com ministério"

- "Pascal Lamy: 'Integração europeia será essencial no futuro'"

- "Opinião. Teresa Pizarro Beleza e Helena Pereira de Melo: Quando chegará a paridade ao Conselho de Estado?"

No Negócios:

- "Sustentabilidade 20|30. Carlos Moreira da Silva, entrevista de vida: 'A culpa da falta de produtividade não é dos trabalhadores'"

- "Só 0,9% dos técnicos superiores estão no topo da sua carreira"

- "Moody's diz que confiança na Altice fica em risco com 'Operação Picoas'"

- "Costa atira números para o debate do Estado da Nação e ignora polémicas"

- "Bons ensaios abrem caminho a grande venda de dívida pública"

- "Entrevista a Djamila Ribeiro: 'Há na Europa uma resistência em reconhecer as consequências do colonialismo'"

No O Jornal Económico:

- "Sinergias vão ser decisivas na guerra pela Cofina"

- "Altice tenta virar a página após escândalo e cerra fileiras em torno da CEO"

- "Entrada do Vox no 'arco governativo' em Espanha vai trazer ganhos ao Chega em Portugal"

- "[Inflação] Aterragem suave na Europa e nos Estados Unidos é cada vez mais provável"

- "Bupa escolhida pelo Banco Invest para comprar Future Healthcare"

- "Direito de resposta e retificação à notícia 'Finanças ainda procuram justa causa após demitir CEO da TAP"

- "Et cetera. 'Cetamina: uma nova abordagem em saúde mental'"

- "Bancos portugueses preparam-se para melhor semestre desde a crise financeira de 2008"

- "FILDA 2023 prevê realizar negócios acima dos dois mil milhões de euros"

No O Jogo:

- "Nico é aposta de futuro. Acordo com o Barça prevê cláusula de compra, que será obrigatória se forem cumpridos objetivos"

- "Varela. Médio argentino a caminho do dragão ficou de fora no jogo do Boca"

- "Al-Nassr-Benfica (1-4). Quatro galões no crude"

- "V. Guimarães. Tomás Ribeiro como prenda"

- "Braga. Niakaté suspira pela Champions"

- "Sporting. Chumbo técnico ao 4x4x2"

- "Hóquei em Patins. Portugal-Inglaterra (15-2). Passeio até França"

No Record:

- "Al Nassr-Benfica (1-4). Ángel e diabo. Show de Di María e bis de Ramos um novo triunfo categórico"

- "Sporting. Amorim reinventa leão"

- "FC Porto. Boca estica a corda. Exige mais por Alan Varela"

- "Hóquei em Patins. Portugal-Inglaterra (15-2). Venha a França!"

E no A Bola:

- "Al-Nassr-Benfica (1-4). Explosivo. Benfica goleia ao ritmo de Di María"

- "Benfica. Providência cautelar para Neres na Supertaça"

- "Sporting. Chotard referenciado"

- "FC Porto. Alan Varela a caminho"

- "Hóquei em patins. Portugal nas meias-finais do Europeu"