IRS, 'vistos gold' e descriminalização das drogas sintéticas em destaque na imprensa nacional

Conheça os destaques dos jornais nacionais desta terça-feira, 11 de Julho.

Correio da Manhã:

- "Contrato de assessoria em causa. 'Sou arguido por corrupção, tenho de me demitir', SMS de governante [Capitão Ferreira] para António Costa"

- "Esperança na Luz. Saída de Rafa deixa Félix mais próximo"

- "Sondagem. Villas-Boas passa Pinto da Costa"

- "Novo leão. José Ángel já está em Lisboa"

- "Visita do Papa. Proibidos serviços remunerados na PSP e GNR"

- "Mundial feminino. Marcelo dá força às 'navegadoras'"

- "Barragem do Arade. Alemães desiludidos com buscas por Maddie"

- "MAI. Ministro ataca RTP por causa de vídeo de polícia"

- "Denúncia. Inflação come alimentos dos sargentos"

Público:

- "Há ainda 7.802 pedidos de 'vistos gold' com regras antigas à espera de luz verde"

- "Dia Mundial da População. Mais velhos sentem-se doentes e insatisfeitos com rendimentos"

- "Cimeira. NATO começa a planear o futuro da Ucrânia no pós-guerra/ Erdogan levanta 'veto' e promete ratificar adesão da Suécia"

- "Segredo de Estado. Galamba desclassifica documentos 'confidenciais'"

- "Descriminalização. SICAD propõe alterações à revisão da lei das drogas do PS"

- "'Cartoon' da polícia. Ministro queixou-se à administração da RTP"

- "Debate. Assis quer reforçar CES para apoiar o poder político"

Jornal de Notícias:

- "Imigrantes vulneráveis sem acesso gratuito aos serviços de saúde"

- "IRS. Salários de 800 a 900 euros mais castigados no acerto final"

- "Tribunal perdoa agressão de viúva ao saber de despejo no dia do funeral"

- "Oliver Stone. 'Não se tem qualquer respeito pelos russos'"

- "TAP. Adão e Silva reforça críticas aos deputados"

- "Droga. PJ receia que traficantes beneficiem do novo projeto-lei"

- "Matosinhos. Polícias alargam meios junto à praia no verão"

- "NATO. Turquia cede à pressão e aprova entrada da Suécia"

- "Benfica. Checo assina com cláusula de 80 milhões"

- "F.C. Porto. Conceição condena Bruno Costa à equipa B"

- "Sporting. José Ángel chega para agarrar ala direita"

Diário de Notícias:

- "Salários de 800 a 900 euros penalizados nos reembolsos e podem ter de pagar IRS"

- "'É possível fazer o impossível', diz o Presidente à seleção de futebol feminino que vai ao Mundial"

- "População. Mais velhos e sós. Retrato de quem trabalhou sem fazer descontos"

- "'Ofender a Assembleia?'. Ministro recusa pedir desculpa. Pedro Adão e Silva envolvido em polémica com Lacerda Sales sobre CPI à TAP"

- "Agricultura. Tecnologia e satélites ajudam a ultrapassar os desafios da seca"

- "Clima. Calor provoca mais de 2 mil mortos em Portugal e 62 mil na Europa"

- "Lisboa. Nova Campolide admite recorrer à justiça para desviar traçado do túnel de drenagem"

- "Defesa. Turquia concorda com a adesão da Suécia à NATO"

- "Musicais. Martim Galamba e o sonho de uma Broadway portuguesa"

Inevitável:

- "insultuoso. Relatório para abafar. O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP surpreendeu o mundo político, e não só. Até o PS está dividido, como o prova a troca de mimos entre Pedro Adão e Silva e Lacerda Sales"

Negócios:

- "Portugal foi dos que mais subiu as taxas máximas de IRS"

- "Entrevista Ricardo Pires. Semapa quer ter 10 participadas daqui a cinco anos. CEO da 'holding' industrial explica que estratégia passa por comprar empresas que respondam ao desafio da sustentabilidade"

- "Banca. BPI decide suspender venda do BFA e cria mal-estar em Angola"

- "Inquérito à TAP. PSD tem um relatório seu e a esquerda 70 alterações"

- "OPA sobre a EDP Brasil. EDP pretende baixar exposição ao Brasil para 14% até 2026"

- "Lula acelera transição e aposta em hidrogénio"

- "Radar África. Mexidas no grupo Wagner em África já começaram"

Record:

- "Benfica. Kokçu: 'Estou habituado à pressão'"

- "Sporting. Carmona já cá está"

- "FC Porto. Alex Telles distancia-se do rival: 'Fiz história no FC Porto, nunca jogaria no Benfica'"

- "Subidas e descidas em causa. Guerra nos tribunais. Marítimo e SP. Covilhã atacam E. Amadora e Leixões"

A Bola:

- "'Sou muito ofensivo', Jurásek apresenta-se aos adeptos do Benfica"

- "Benfica. 'Gosto de pressão', Kokçu encantado com o clube e sem medo do peso de ter sido a contratação mais cara"

- "Seleção feminina. 'É possível fazer o impossível', Presidente da República recebeu navegadoras no Palácio de Belém"

- "Sporting. José Ángel já cá está"

- "FC Porto. 'Gostamos do Otávio', Luís Castro confirma ataque do Al Nassr ao médio"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Mercado? Há condições para contratar', Fernando Gomes afasta qualquer risco de regresso ao garrote do 'fair-play' financeiro"

- "Benfica. Jurásek deu nega aos árabes"

- "Sporting. Ángel já está em Lisboa"

- "Feminina. Desafiadas a conseguir o 'impossível'. Seleção foi recebida em Belém antes da partida para o Mundial"