Estado da Nação em destaque nos jornais desta quinta-feira

Bom dia. Além dos jornais diários com as notícias do dia-a-dia, com destaque sobretudo para o debate do Estado da Nação no parlamento, hoje as revistas semanais estão nas bancas com olhar sobre as férias.

Na revista Visão:

- "O charme das aldeias renascidas"

- "Investigação. Os segredos do caso Altice"

- "Espanha. E se a extrema-direita chegar ao poder?"

- "Depressão. Cetamina, a cura psicadélica"

- "Reino do Pineal. Avós contra a seita: 'Tirem a minha neta de lá!'"

Na revista Sábado:

- "O melhor do Algarve"

- "Operação Picoas. As escutas e vigilâncias a Armando Pereira, o milionário dono da Altice"

- "Barbie. As histórias de Marisa Liz, Gisela João e Rita Pereira com a mítica boneca"

No Correio da Manhã:

- "Amigo de milionário com fortuna de 500 milhões. Detido na operação 'Picoas' fala da sua riqueza"

- "Escutas revelam património fabuloso de Hernâni Vaz Antunes"

- "Sonho do Barcelona afasta Félix do Benfica"

- "FC Porto. Otávio. 'Vão ter de levar comigo mais um ano'"

- "Sporting-Genk (1-1). Leão empata e esconde reforço"

- "Pacote de habitação. Arrendamento forçado para casas devolutas há dois anos"

- "Oliveira do Hospital. Bebé na seita sem cuidados de saúde"

- "Artistas convidados. Papa vai ouvir cante alentejano"

- "Lagoa. Prisão preventiva para homicida de ex-namorada"

- "Educação. Plano de recuperação perde 3300 professores"

No Público:

- "Estado da nação. O país ansioso que vive no Estado das contas certas"

- "Sondagem mantém Governo com nota negativa"

- "Ana Catarina Mendes [ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares]: 'Houve episódios que eram evitáveis'"

- "Governo prolonga IVA Zero na alimentação até ao final deste ano"

- "Futebol. Portugal a testar os seus limites no Mundial feminino"

- "Abusos de menores. País é um mau exemplo no acesso das vítimas à justiça"

No Jornal de Notícias:

- "Oitenta mil empresas obrigadas a integrar 350 mil precários"

- "Agora é que são elas. Nona edição do Mundial feminino traduz força crescente das mulheres no futebol. Seleção portuguesa estreia-se no domingo"

- "Sondagem Aximage para JN/DN/TSF. Estado da nação é mau e PSD não convence"

- "Sporting 1-1 Genk. Pré-época. Leões ainda com motor a meio-gás"

- "FC Porto. Baró e Borges marcam triunfo sobre Portimonense"

- "Rede de imigração usa sem-abrigo em esquema de falsas residências"

- "Porto. Escola Pires de Lima é alternativa para músicos do Stop"

- "Tondela. Educadora suspeita de maus-tratos força regresso a infantário"

- "Cultura. A boneca mais popular do mundo [Barbie] chega hoje ao cinema"

- "Acordo. Setor social traça linha vermelha e exige reforço das ajudas"

No Diário de Notícias:

- "Estado da nação. Costa isolado em debate que abre novo ciclo eleitoral"

- "Sondagem. Barómetro DN/JN/TSF: Retrato do país é mau, sobretudo para as mulheres"

- "Gulbenkian. Angela Merkel entrega prémio a projetos ambientais focados nas comunidades"

- "Inspeção. ACT deteta 80 mil empresas com 350 mil precários à margem da lei"

- "Incidente. Uma fuga que acrescenta incerteza à tensão entre EUA e Coreia do Norte"

- "'Oppenheimer'. O cientista, o inferno, a sua bomba e o fogo dela"

No Negócios:

- "Peso dos juros na prestação da casa triplica num só ano"

- "Maria Carmo Fonseca: 'Há uma grande fé na ciência, mas a ciência não resolve tudo'"

- "Estado da nação. Economia a caminho de retomar trajetória pré-covid"

- "Uma maioria absoluta marcada por polémicas que já leva 13 demissões"

- "Altice suspende 'vários gestores' e dá mais funções a Ana Figueiredo"

- "Ambiente. Governo acalma atuais gestoras de resíduos perigosos"

- "Habitação. 18 municípios aceitam gerir imóveis do Estado"

- "Indústria. Chineses vendem duas fábricas da Cifial por 16 milhões"

No A Bola:

- "'Queremos ainda mais que no ano passado', Rui Costa ambicioso e com foco total no 39"

- "Sporting-Genk (1-1). 'Vou renovar', anuncia Pedro Gonçalves"

- "Benfica-Al Nassr. Di María e Cristiano Ronaldo com encontro marcado para hoje"

- "FC Porto. 'Vão ter de levar comigo mais um ano', Otávio garante que fica no dragão"

- "Futebol feminino. Tragédia ensombra início do Mundial. Tiroteio junto ao hotel da Noruega: três mortos e seis feridos confirmados"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Vão ter de levar comigo mais um ano', Otávio jura fidelidade e aponta o arranque vitorioso frente às águias"

- "Benfica. Rui Costa descarta Félix"

- "Genk-Sporting (1-1). Empate teve sabor a Trincão"

- "Braga-Cardiff (1-0). Banza mantém fogo nas botas"

- "Mundial feminino. Portugal tem novo marco histórico como objetivo"

E no Record:

- "Sporting-Genk (1-1). Leão para inglês ver"

- "Benfica. Pressão sobre Ramos"

- "FC Porto. Otávio põe fim a novela: 'Vão levar comigo mais um ano'"

- "Portimonense-FC Porto (0-2). Baró e Gonçalo Ramos garantem vitória"

- "Mundial feminino começa hoje. Tiroteio perto do hotel da Noruega causa três mortos"

- "Hóquei em patins. Portugal-França (3-1). Em 1.º lugar do grupo"