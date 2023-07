Os milhões da Jornada Mundial da Juventude em destaque na imprensa

Bom dia. Sexta-feira, 14 de Julho de 2023, novas notícias para o leitor se deleitar ou notícias com muitos milhões para se indignar. A escolha é sua.

No semanário Expresso:

- "Novas suspeitas sobre negócios na Defesa"

- "Portugal é o país da Europa ocidental com mais mortes por atropelamento"

- "JMJ. Sete mil autocarros vão circular em Lisboa"

- "Rui Rio: PJ tem 'casos concretos' além do mandado de busca"

- "Alunos com menos recursos têm melhores notas no Norte e no Centro"

- "Ódio nas redes sociais escapa aos algoritmos"

- "Corrupto do Equador investe em Portugal"

- "Chega desaparece em Portalegre"

- "Museus desconfiam de nova estrutura"

- "Mundial de Futebol: as origens de Kika, a campeã estrela"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ex-dono da Altice suspeito de desvio de 250 milhões"

- "Hospital de Santa Maria a postos para emergência com Papa"

- "Álvaro Beleza: 'O plano do Governo para a habitação copia as leis de Salazar'"

- "Padres ameaçam boicotar D. Américo Aguiar"

- "Políticos sem grandes férias grandes"

- "Bagão Félix: 'A ideia de política com ética vem-se rarefazendo'"

- "Lixos perigosos. Governo quer acabar com exclusividade na Chamusca"

- "Super Bock. Cervejeira à beira de comprar posição da Castel na Sumol+Compal"

- "Pablo Neruda. O túmulo mais ruidoso da América Latina"

No Correio da Manhã:

- "Investigados negócios milionários com prédios. Ministério Público e Autoridade Tributária fazem buscas"

- "Terão 'voado' milhões da Altice"

- "Luz de esperança. Félix cada vez mais perto"

- "Um leão feliz. Gyokeres ataca a baliza"

- "Justiça pede 25 anos de prisão para a mãe: 'Morte de Jéssica podia ter sido evitada'"

- "Sondagem. Moedas ganha em Lisboa e Temido a nível nacional"

- "Saiba quanto. Preço das casas continua a subir"

- "CM em França. Émile desaparece em local trágico"

No Público:

- "Arquivadas as acusações contra mais de 50 autarcas e ex-autarcas na 'Operação Éter'"

- "Autores portugueses. Os escritores acordaram para a crise climática?"

- "Estudo. Alunos mais pobres com piores notas em Lisboa e no Sul"

- "Habitação. Pedidos de despejo sobem 20% no primeiro semestre do ano"

- "Estado da nação. Os Açores na cauda da Educação"

- "Parlamento. Relatório final da CPI da TAP só teve votos a favor do PS"

- "Lisboa. Obra do Metro revela teto pintado do século XVI"

No Jornal de Notícias:

- "Preço médio de um quarto para seguir o Papa é de mil euros"

- "Alunos carenciados têm melhores resultados no Norte e Centro"

- "Quase metade dos bastonários não têm remuneração"

- "MP pede pena máxima de 25 anos para mãe de Jéssica"

- "Vila Nova de Gaia. Da Weasel esgotam Meo Marés Vivas"

- "Gondomar. Câmara expropria cemitério para 'salvar mortos'"

- "Algarve. Ronaldo em centro de estágio de luxo"

- "Sub-19. Final europeia assegurada com goleada"

No Diário de Notícias:

- "Indemnização por despedimento cai para metade por erro no simulador da ACT"

- "Reaproximação China e EUA após polémica com 'hackers' chineses e NATO"

- "Suspeitas. Marcelo fragiliza investigação do MP e PSD arrasa buscas 'excessivas'"

- "Jornada Mundial da Juventude. Lisboa injeta mais 6,6 milhões e despesa dispara para mais de 40 milhões"

- "TAP. PS isolado aprova relatório da Comissão de Inquérito. Oposição critica omissões"

- "Justiça. Negócios imobiliários levam a buscas na Altice"

- "Educação. Alunos mais 'pobres' têm melhores resultados no Norte e Centro"

- "Literacia. Gabinete Finanças Saudáveis cada vez mais procurado pelos lisboetas"

- "Futebol. Goleada coloca Portugal na sexta final europeia de Sub-19"

No Negócios:

- "Privatização da TAP só avança em setembro"

- "Idade média da reforma no Estado já passa os 65 anos"

- "Do turismo industrial às rotas literárias. Há passeios para todos os gostos"

- "Justiça. Número dois da Altice suspeito em negócios imobiliários"

- "Bolsas. EDP põe PSI no top 10 da sustentabilidade mundial"

N'O Jornal Económico:

- "Fisco prepara inspeção surpresa a milhares de alojamentos locais"

- "Angola avança com a construção da primeira refinaria desde a independência"

- "Supervisor investiga perda de 12 milhões em venda de malparado do Banco Montepio"

- "Sociedade gestora desiste do Consolidar devido a nova regra do Banco de Fomento"

- "OCDE considera que existe margem para subir os salários sem alimentar inflação"

- "CIP e CCP defendem teletrabalho durante Jornada Mundial da Juventude"

- "Et cetera. Moda em segunda mão: mais 'fashion' e menos 'fast'"

- "Económico Madeira: 'Estado tem de assegurar interesse nacional na privatização da TAP', Bernardo Trindade"

No A Bola:

- "'Sporting foi o clube que mais quis!', Gyokeres. Nova 'joia da coroa' já custou, afinal, 22 milhões ao leão"

- "Europeu sub-19. 'Estamos na final'. Portugal goleia a Noruega (5-0) e tem encontro marcado com a Itália no domingo"

- "FC Porto. Alerta Taremi. Milan volta a carga pelo iraniano"

- "Benfica. Último ataque a Bento"

- "Águias recusam 17 milhões por Morato"

No O Jogo:

- "FC Porto. 5 anos à espera de Varela. Médio já conhece duração do contrato proposto pelos dragões, Boca estica a corda"

- "Europeu sub-19. Portugal-Noruega (5-0). Promessas de final feliz"

- "Sporting. 'Tive outras opções, mas escolha foi fácil', Gyokeres oficializado com cláusula de rescisão de 100 MEuro"

- "Benfica. SAD dá nega a Marco Silva por Morato"

- "Braga. Zalazar blindado por 50 MEuro"

E no Record:

- "Sporting. 'Sou forte e rápido', Gyokeres apresenta-se ao adeptos leoninos"

- "Benfica. Rui Pedro Braz no Brasil a negociar Bento"

- "FC Porto. Alan Varela quer ser dragão"

- "Sub-19. Portugal-Noruega (5-0). Putos arrasaram"