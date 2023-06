MAI anuncia concursos para equipamentos da PSP e GNR num valor superior a 7,8 milhões

O Ministério da Administração Interna indicou hoje que foram abertos concursos públicos no valor de mais de 7,8 milhões de euros para aquisição de equipamentos para a PSP e GNR, como pistolas 'Glock', alcoolímetros e analisadores de drogas.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), os concursos públicos foram lançados nos últimos dias e, além da aquisição de equipamentos para as polícias, foi também aberto um outro para obras de requalificação das instalações da Unidade Especial de Polícia (UEP) da Polícia de Segurança Pública.

O MAI avança que foi lançado a 01 de junho, mas não publicado em Diário da República por ser um ajuste direto, um concurso de aquisição de pistolas 'Glock' no valor de 539 mil euros, a que acresce IVA, tendo também sido aberto um outro concurso em mais de 2,3 milhões de euros para o projeto 'Guarda Digital', da Guarda Nacional Republicana, e que consiste na adquisição de computadores portáteis robustecidos, tabletes híbridos e impressoras a laser.

De acordo com o MAI, foram também lançados concursos para reabilitar e compartimentar alojamentos nas instalações da UEP, em Belas, no valor de 1,1 milhões de euros (mais IVA) e para adquirir computadores portáteis e de elevado desempenho, computadores de secretária, periféricos e impressoras para a GNR e PSP, com o montante de 2,763 milhões de euros.

O MAI indica ainda que, em matéria de segurança rodoviária, foi lançado um concurso no valor de mais de 980 mil euros para a compra para a PSP e GNR de alcoolímetros (quantitativos e qualitativos), analisadores de drogas e equipamento para rastrear estupefacientes.

Este conjunto de concursos insere-se no plano de 607 milhões de euros em investimentos na modernização das Forças e Serviços de Segurança até 2026.