MAI admite que "as condições não são as ideais" na esquadra da PSP no aeroporto de Lisboa

O ministro da Administração Interna disse hoje que a ANA tem investido na requalificação das instalações da esquadra da PSP no aeroporto de Lisboa, mas admitiu que "as condições não são as ideais".

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, José Luís Carneiro foi questionado pelos deputados sobre as condições em que trabalham os 57 elementos da PSP destacados na esquadra do Aeroporto de Lisboa.

O ministro recordou que o aeroporto de Lisboa tem "necessidade de obras nas suas infraestruturas", sendo por isso que o país está a discutir a construção de um novo aeroporto.

"Temos de ter consciência de que as suas condições de infraestruturas são o que são para todos aqueles que operaram no aeroporto, PSP, SEF e operadores da entidade responsável", disse, frisando que a ANA -- Aeroportos de Portugal tem vindo a fazer investimentos "na requalificação das condições em que estão instalados os polícias da PSP".

O governante sustentou que as infraestruturas "não são as ideais", mas tem "vindo a ser objeto de investimento na sua requalificação para que os polícias possam ter todas as condições adequadas de segurança e de dignidade para o exercício da atividade profissional".

"Naturalmente que quando tivermos um novo aeroporto haverá melhores condições, mas nós não deixaremos de exigir à ANA-Aeroportos o cumprimento dos seus deveres para garantir que aqueles que servem o aeroporto tenham as melhores condições de dignidade possível, tendo em consideração toda a infraestrutura aeroportuária", precisou.

Na semana passada, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) convidou os jornalistas a visitarem o contentor "sem condições" onde estão instalados os 57 polícias no aeroporto de Lisboa.